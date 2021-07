Wolfsburg

Ein sehr abwechslungsreiches Programm gab es am Freitag auf der Bühne auf dem Hugo-Bork-Platz. Der maritime Chor Wolfsburg präsentierte mit viel Verve eingängige Shantys, die Musiker Géza Gál und Axel Uhde spielten einen bunten Soul- und Jazzmix. Den Abend rundete der Braunschweiger Musiker Souluk mit gelungenen Eigenkompositionen ab.

„Wir spielen jetzt mal Sittin on The Dock of The Bay in G-Dur“, erklärte Axel Uhde zu Beginn des Auftritts. Der Braunschweiger Musiker, der in vielen Musikgenres zuhause ist, spielte Gitarre und Mundharmonika und übernahm auch den Gesang. Géza Gál, bekannt aus diversen Ensembles und langjähriger Dozent an der Musikschule Wolfsburg, spielte dazu lässig routiniert und mit viel Humor auf dem Keyboard.

„Lieblingssongs“ nannten die sehr gut befreundeten Musiker ihr Programm. Das hatte keinen festen Ablauf. Man überlegte sich von Stück zu Stück, was denn gerade ganz gut passen würde. Uhde und Gál verstanden sich blind. So waren kleinere Improvisationen oder Variationen in den Songs überhaupt kein Problem. Sie hatten einfach gemeinsam sehr viel Spaß auf der Bühne und nahmen das Publikum dabei mit.

Bluesige Lieblingssongs

Zu hören waren Titel wie „I Heard it Through The Grapevine“, „Fly me to The Moon“ mit einem schönen Bluesharp-Solo oder auch das eingängige „Proud Mary“. Auch den bluesigsten Blues unter den Bluesstücken spielte das Duo. Bei „St. James Infirmary“ zeigte Géza Gál seine Klasse an der Trompete mit einem wunderbar rotzigen Sound und einem sehr dymanisch eingesetzten Dämpfer.

Axel Uhde saß dann ausnahmsweise mal am Keyboard, was er nach eigener Angabe gar nicht spielen könne. Für die Bluenotes hat es aber definitiv gereicht. Die lockere Präsentation und die hohe Qualität der Musiker sorgte für eine sehr unterhaltsame Stunde.

Souluk lieferte feinsinnige Harmonien. Quelle: Britta Schulze

Auf genauso hohem Niveau aber in etwas anderen Gefilden war anschließend das Konzert des Braunschweiger Musikers Andreas Soluk, der seit vielen Jahren unter seinem Künstlername Souluk eigene Stücke schreibt und auch auf CD veröffentlicht. Inhaltlich war das sehr ansprechend, allerdings insgesamt leider etwas deplatziert.

Routinierter Auftritt in schwierigem Umfeld

In der sich leerenden Innenstadt und bei nur wenigen Besuchern hallten die Rufe anscheinend nicht ganz nüchterner Menschen von den Fassaden. Das war ein schwieriger Aufritt, den der Künstler aber professionell durchzog.

Dabei sind Souluks Stücke etwas zum genaueren Hinhören und auf keinen Fall Begleitmusik für den Abend. Da muss der Zuhörer sich schon ganz auf die Musik einlassen, sonst entgehen einem feine, manchmal überraschende Harmonien und mit Sicherheit die Hälfte der feinsinnigen Wortspiele, die zum Markenzeichen des Künstlers gehören.

Souluk hat die spielfreie Zeit übrigens genutzt ein komplettes Musical mit dem Namen „Souli & Cookie“ zu schreiben, das kurz vor der finalen Ausgabe steht. Es geht um die Freundschaft zwischen einem Jungen und einem Kater. Zurzeit schaut der Komponist nach Kooperationspartner für eine Umsetzung auf der Bühne.

Von Robert Stockamp