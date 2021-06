Wolfsburg

Der letzte Nagel ist symbolisch eingeschlagen: Am Mittwoch hat das Richtfest für „Wolfsburgs neue Größe“ stattgefunden, das Berliner Haus. Das Hochhaus an der Berliner Brücke soll nur der Anfang für ein gänzlich neues Erscheinungsbild der Dieselstraße sein. Dabei sind alleine die Pläne für den Büroturm mit Design-Hotel ehrgeizig: Das Berliner Haus soll ein neues Wahrzeichen der VW-Stadt werden.

„Das erreichte Ergebnis kann sich sehen lassen“, befand Falk Hecker, Geschäftsführer der gleichnamigen Gesellschaft, beim Richtfest. Die Hecker GmbH verwirklicht das Projekt gemeinsam mit der ABG Real Estate Group.

Zur Galerie Am Mittwoch hat das Richtfest für das Berliner Haus stattgefunden. Das Gebäude neben der Berliner Brücke soll zukünftig Platz für 300 bis 400 Büros und 260 Hotelzimmer bieten.

Die Fassade des Büroturms aus Glas und Stahl ist bereits fertig. Zwölf Stockwerke und insgesamt 45 Meter ragt das Hochhaus in die Höhe. Die Investoren werben mit exklusiven Skylounges und hochwertigen Freianlagen. Das Highlight soll die Dachterrasse mit Blick über die Stadt sein. Wenn das Gebäude fertig ist, soll der Turm Platz für 300 bis 400 Büros bieten, das benachbarte Hotel soll über 260 Zimmer verfügen.

Alleine der erste Bauabschnitt kostete 20 Millionen Euro

Die Idee für den Bau besteht bereits seit rund zehn Jahren, die endgültige Genehmigung erfolgte im Jahr 2017. Allein der erste Bauabschnitt mit dem Büroturm kostete 20 Millionen Euro.

Die Fertigstellung des Büroturms mit Hotel soll Mitte 2022 erfolgen. Ein aus Sicht von Hecker trotz der Corona-Pandemie realistisches Datum: „Wir liegen drei bis vier Wochen vor dem offiziellen Plan.“

Investor Falk Hecker: „Der Neubau ist ein Bekenntnis zur Stadt Wolfsburg.“ Quelle: Britta Schulze

Hecker und Ulrich Höller von der ABG Real Estate Group sind überzeugt, dass das Projekt ein neues Wahrzeichen für Wolfsburg ist. „Der Neubau ist ein Bekenntnis zur Stadt Wolfsburg“, betonte Hecker, dessen Familie aus der VW-Stadt stammt.

Die Dieselstraße soll ein neues Gesicht bekommen

Oberbürgermeister Klaus Mohrs bezeichnete das Projekt als „sehr beeindruckend“. Er betonte: „Die Dieselstraße bekommt hier einen neuen Eckpfeiler.“ Röhrdanz baut wenige hundert Meter weiter am Eastgate-Projekt, auf der östlichen Seite des Lerchenwegs will Hexad zudem eine Firmenzentrale errichten. Darüber hinaus sollen im kommenden Jahr die Vorbereitungen zum Bau der neuen Feuerwehrwache beginnen. „Sie werden das Gesicht der Dieselstraße verändern und das ist gut so“, sagte Mohrs. Die Straße werde in Zukunft kein Gewerbegebiet mehr sein, sondern ein modernes Dienstleistungsquartier.

Zahlen, Daten, Fakten zum Berliner Haus Bauzeit: Mai 2020 bis Mitte 2022 Höhe des Büroturms: 45 Meter Gesamtfläche: circa 22 000 Quadratmeter Mietfläche für Büros: zirka 6731 Quadratmeter Hotelfläche: rund 8000 Quadratmeter Anzahl der Hotelzimmer: zirka 260 Parkplätze im und am Gebäude: circa 170

Das Berliner Haus sei ein Hochhaus mit Signalwirkung, betonte Mohrs. Nur kurz klangen Sorgen über die möglichen Folgen der Corona-Pandemie durch. Mit Blick auf die Hotelgruppe Premier Inn, die das Hotel im Berliner Haus betreiben will, sagte der Oberbürgermeister: „Für die Hotellerie ist es keine ganz leichte Zeit. Schön, dass Sie den Mut haben, hier zu investieren.“

Das zukünftige Hotel glaubt an die Rückkehr der Gäste

Mathias Schotten von der Premier Inn GmbH (l.) und Oberbürgermeister Klaus Mohrs: Für die Hotels waren die letzten 16 Monate alles andere als leicht. Quelle: Britta Schulze

Mathias Schotten von der Premier Inn GmbH bestätigte, dass die letzten 16 Monate für das Unternehmen „brutal“ gewesen seien. Dennoch glaube man an den erneuten Aufschwung und den Standort in der VW-Stadt: „Wolfsburg passt von seiner Wirtschaftskraft und seiner Größe perfekt.“ Das Unternehmen stehe für „Premium Qualität“ bei einem „attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis“. Hotelzimmer gibt es laut Schotten ab 45 Euro pro Nacht im Doppelzimmer.

Von Melanie Köster