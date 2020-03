Wolfsburg: Rewe eröffnet im neuen Quartier im Schlesierweg

Wolfsburg

Neues Einkaufsangebot für die Wolfsburger: Der Rewe-Markt im neuen Einkaufsquartier im Schlesierweg 15 eröffnet am 26. März um 7 Uhr. Auf rund 1 565 Quadratmetern Verkaufsfläche ist ein „Frische-Markt“ entstanden, der vom Kaufmann Tim-Marlo Kaiser betrieben wird.

Rewe „Frische-Markt“ mit Abholservice

„Bei mir finden die Kunden alles Wichtige für den täglichen Einkauf – außerdem feine Spezialitäten von unseren Bedientheken, frische Snacks für zuhause oder unterwegs und vieles mehr“, so der Rewe-Kaufmann. Eine Besonderheit des Marktes ist der Abholservice. Hier können die Kunden ihre zuvor online bestellten Lebensmittel fertig gepackt abholen.

Vorbereitungen: Rewe eröffnet im Einkaufsquartier. Quelle: Britta Schulze

Kaiser wird sich künftig mit seinem rund 45-köpfigen Team um das Wohlergehen der Kunden im neuen Markt kümmern. Der 29-Jährige leitete bisher den Rewe-Markt in Northeim. Mit dem Neubau im Schlesierweg macht Kaiser sich nun selbstständig.

130 Parkplätze in der Tiefgarage

Zum Konzept gehört auch ein Blumenshop, der in Eigenregie betrieben wird. Hier erhalten die Kunden fertig gebundene Sträuße oder verschiedene Schnittblumen. Zudem erhalten die Kunden in der Vorkassenzone frische Backwaren der Heidebäckerei Meyer. Der neue Einkaufsmarkt im Schlesierweg hat werktags täglich von 7 bis 22 Uhr geöffnet. Vor dem Markt stehen dem Kunden rund 20 Parkplätze zur Verfügung, zudem gibt es 130 Stellplätze in der Tiefgarage des Gebäudekomplexes.

