Eine Resolution zur Unterstützung der Ukraine haben die Fraktionen und Gruppen im Rat der Stadt Wolfsburg für die Sitzung am 30. März vorbereitet. Im Text geht es nicht nur um die Verkündung der Solidarität und eine Verurteilung Kriegs, es gibt auch konkrete Handlungsanweisungen.

Einleitend heißt es: „Der Rat der Stadt Wolfsburg verurteilt den gnadenlosen und völkerrechtswidrigen Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine sowie die Anerkennung der sogenannten Volksrepubliken im Osten der Ukraine aufs Schärfste.“

Es herrscht Krieg in der Ukraine: Ein Mann betrachtet die ausgebrannten Überreste russischer Militärfahrzeuge. Quelle: Serhii Nuzhnenko/ dpa

Diese Maßnahmen sollen konkret umgesetzt werden:

Aufbau einer sinnvollen humanitären und zivilen Unterstützung der Ukraine anhand zivilgesellschaftlicher bestehender Kontakte.

anhand zivilgesellschaftlicher bestehender Kontakte. Einsatz für eine friedliche Lösung des Konflikts im Rahmen der Städtepartnerschaft mit Togliatti.

im Rahmen der Städtepartnerschaft mit Togliatti. Öffentliche Gebäude wie Rathaus oder Phaeno in den Landesfarben der Ukraine anstrahlen .

wie Rathaus oder Phaeno in den Landesfarben der Ukraine . Rathausplatz und weitere Plätze in Wolfsburg beflaggen .

. Unterstützung lokaler Hilfsorganisationen bei Logistik und Organisation .

. Voraussetzungen für die Aufnahme von Geflüchteten schaffen, auch in Kooperation mit Wohnungsgesellschaften.

schaffen, auch in Kooperation mit Wohnungsgesellschaften. Einsatz bei der Bundesregierung, dass Personen aus der Ukraine schnell und unkompliziert nach Wolfsburg kommen können.

kommen können. Unterstützung von Kundgebungen gegen den Krieg.

Die ukrainische Stadt Charkiw: Rettungskräfte arbeiten in dem durch Angriffe zerstörten Gebäude der regionalen Staatsverwaltung. Quelle: dpa

Aufruf an alle in Wolfsburg für ein friedliches Miteinander

Die Stadt Wolfsburg soll darüber hinaus alle in Wolfsburg lebenden und arbeitenden Menschen zum gemeinsamen Dialog mit Bezug zur Ukraine, Russland oder deren Anrainerstaaten aufrufen, um das friedliche Miteinander zu stärken. Im Resolutionsentwurf wird das so formuliert: „Wir laden alle russischstämmigen Menschen in Wolfsburg dazu ein, sich mit uns gemeinsam für den Frieden einzusetzen. Wir möchten betonen, dass die in Wolfsburg lebenden russischstämmigen Menschen nicht in Generalverantwortung für die aggressive Politik des russischen Staates zu nehmen sind.“

In einer Pressemitteilung zum Resolutionsentwurf äußert sich Oberbürgermeister Dennis Weilmann:„Wolfsburg ist eine weltoffene und tolerante Stadt. Menschen vieler Nationen, Kulturen und Religionen sind hier zu Hause. Es ist unsere gemeinsame Aufgabe für ein friedliches Miteinander einzustehen.“

