Wolfsburg/Erxleben

Endlich mal gute Nachrichten für die Reitbahn Frank. Es gibt Nachwuchs beim beliebten Streichelzoo: Die beiden Rentierkälber Luna und Mila kamen vor einigen Wochen im Winterquartier in Erxleben zur Welt. Juniorchef Bill Frank war beide Male Geburtshelfer. Alles lief gut, auch die Rentier-Mütter Ines und Marie sind wohlauf. Vielleicht sind sie und die anderen 70 Tiere bald in Wolfsburg sehen – beim lang ersehnten Gastspiel.

„Wir würden unheimlich gern kommen“, sagt Bill Frank. Wegen Corona ging das im vergangenen Jahr nicht. Das brachte das kleine Familienunternehmen in große finanzielle Schwierigkeiten. Seit Jahrzehnten zieht es regelmäßig im Sommer von einem Platz in Wolfsburg zum nächsten. 2019 war die Reitbahn das letzte Mal hier. Seitdem sitzt es in ihrem Winterquartier in Erxleben fest. Ohne Auftrittsmöglichkeit, ohne Einnahmen.

Treue Fans helfen mit Geld und Futterspenden

Treue Fans unterstützten in den vergangenen Monaten mit Futter- und Geldspenden. Bill Frank ist unendlich dankbar dafür: „Das hat uns sehr geholfen.“ Trotzdem musste die Reitbahn einiges Inventar verkaufen, um über die schwere Corona-Zeit zu kommen. Statt fünf Hüpfburgen gibt es jetzt nur noch zwei. Auch vom Karussell musste sich die Familie schweren Herzens trennen. Aber es musste sein.

„Wenn wir nach Wolfsburg kommen, werden wir kleiner auftreten“, kündigt Bill Frank an. Die Anzahl der Tiere ist aber geblieben. Durch die beiden Rentierkälber gibt es sogar weitere Attraktionen. Nicht zu vergessen Ricky: Der kleine Rehbock kam im vergangenen Jahr zur Reitbahn. Seine Mutter war bei einem Verkehrsunfall gestorben. Tierfreunde brachten das Rehbaby deshalb zu Bill Frank, der das winzige Würmchen mit Freundin Sabrina aufpäppelte. Mit Erfolg.

Das sind Ricky und der Rentier-Nachwuchs:

Zur Galerie Nach einem schwierigen Corona-Jahr gibt es bei der Reitbahn Frank gute Nachrichten.

Mittlerweile hat sich Ricky prächtig entwickelt. Er hängt an Bill Frank – und der an ihm: „Mir geht das Herz auf, wenn ich sehe, wie ausgelassen Ricky überall herumspringt.“ Aber der Juniorchef der Reitbahn muss aufpassen: Der putzige Rehbock soll „kein Mensch werden“, sondern seinen Platz bei den anderen Tieren finden. Doch dazu hat Ricky nicht immer Lust. Statt bei den Rentieren oder Pferden Anschluss zu suchen, holt er sich lieber Streicheleinheiten bei seinen Lebensrettern ab. Und er guckt auch gern Fernsehen im Wohnzimmer: Kinderfilme.

Solche Momente lassen Bill Frank die finanzielle Corona-Notlage etwas vergessen. Viele Wolfsburger helfen ihm. Detlef Conradt, Ortsbürgermeister von Stadtmitte, ist einer davon. Er hat jetzt Akrobatikshow-Auftritte in Altenheimen organisiert. Ein echter Lichtblick. Wenn nun noch die Infektionszahlen in der VW-Stadt sinken und die Corona-Einschränkungen gelockert werden, ist vielleicht sogar ein Gastspiel der Reitbahn möglich.

Wer sie finanziell unterstützen möchte: Postbank-Spendenkonto: Irmgard Frank, IBAN: DE86 100 100 100 705 942 112. Weitere Infos unter Tel. (01 51) 25 56 26 42.

Von Sylvia Telge