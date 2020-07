Wolfsburg: Rat stimmt für umstrittene Naturschutzgebiete

Wolfsburg

Nach monatelanger Diskussion und teils heftigen Protesten beschloss der Rat der Stadt am Mittwoch die Ausweisung von zwei neuen Naturschutzgebieten in den Barnbruchwiesen und Ilkerbruch sowie im Wendschotter und Vorsfelder Drömling. Nur die CDU stimmte gegen die Vorlage der Verwaltung.

Landwirte, Jäger, Angler und Modellflieger hatten im Vorfeld erhebliche Bedenken gegen die Umwandlung der bereits geschützten FFH-Gebiete zu Naturschutzgebieten geäußert. Die Stadt wollte mit dem Vorhaben den Vorgaben der EU folgen – andernfalls drohten Strafzahlungen.

Schutz der Vogelhorste geht der CDU zu weit

„In vielen Fragen ist es gelungen, einen Kompromiss herzustellen“, sagte CDU-Fraktionssprecher Peter Kassel und führte unter anderem die wirtschaftliche Existenzsicherung der Landwirte in den betroffenen Gebieten an. „Unbefriedigend“ und letztlich der Grund für die Ablehnung der CDU sei aber eine besondere Schutzregelung, die während der Brutzeit im Umkreis von 300 Metern rund um Vogelhorste greifen soll. Alleine im Barnbruch sei davon eine Fläche von rund 400 Fußballfeldern betroffen, sagte Kassel. Im Übrigen würden dann wohl Wildtiere wie Nutrias ihre neu gewonnenen Freiheiten nutzen und den Vögeln zu Leibe rücken, mutmaßte er. Zu den Sorgen des Aero-Clubs, der durch starke Einschränkungen des Flugbetriebs auf dem Modellflugplatz in Sülfeld den Verein in Gefahr sieht, sagte Kassel: „Ideal wäre es sicher, einen alternativen Platz zu finden.“

PUG-Fraktionssprecher Andreas Klaffehn sprach dagegen von einem „vertretbaren Kompromiss“. Die Ablehnung der CDU nannte er „umwelt- und naturpolitisch fatal“. Sabah Enversen ( SPD) betonte: „Wir können stolz sein auf diese beiden Gebiete.“ Der Naturschutz habe Vorrang vor der Landwirtschaft, Modellfliegern oder Jägern.

Anders als seine Fraktionskollegen stimmte Werner Reimer ( CDU) aus Vorsfelde der Ausweisung eines Naturschutzgebietes im Drömling zu. Seine Bedenken seien in den Ortsratssitzungen ausgeräumt worden. „Die Verhältnisse im Barnbruch mögen anders sein“, so Reimer.

