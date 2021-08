Wolfsburg

Dieser Wolfsburger hat Visionen: Ralf Drotleff möchte Kindern und Jugendlichen Musik beibringen, mit ihnen kochen und viele Sportarten ausprobieren. Alles ohne Gewinnabsichten. Ein passendes Gebäude habe er schon ins Auge gefasst. Jetzt sucht er Sponsoren und Mitarbeiter.

Drotleff unterrichtet an der IGS Gifhorn Englisch, Spanisch und Musik. Doch der 30-Jährige will den jungen Menschen auch außerhalb der Schule etwas beibringen. „Die Motivation soll von den Kindern selber kommen, das ist in der Schule nicht immer so der Fall“, sagt der Fallersleber.

Wolfsburger möchte nicht mit den Sportvereinen konkurrieren

Dabei denkt er an einen Campus mit Musikschule, Sporthalle und Küche. Er möchte alle ansprechen, auch die Schüler, die normalerweise kein Geld für Musikunterricht oder Sportverein haben. Allerdings möchte er den Vereinen auch keine Mitglieder abwerben, sondern mit ihnen zusammenarbeiten. „Die Kurse sollen auf gar keinen Fall konkurrieren, sondern nur ergänzen“, erklärt Drotleff. Beispielsweise bei Trendsportarten wie Headis, dabei wird an der Tischtennisplatte ein großer Ball mit dem Kopf gespielt.

Denkbar sei auch das Angebot in den Schulalltag nahe gelegener Schulen einzubinden. Für manche Angebote würde es auch einen Stundenplan und eine Anmeldung geben. Vor allem für die Koch-Kurse, damit genau eingekauft werden kann. Drotleff spielt selber Klavier, Gitarre, Schlagzeug und Bass. Zudem begeistert er sich für Fußball, Fitness und Tanzen. „Diese Kurse könnte ich selber anbieten, zudem freue ich mich über Helfer, die eine pädagogische Ausbildung haben“, sagt der Wolfsburger.

Ralf Drotleff träumt von einem bekannten Sponsor

Seit März 2021 steht er in Kontakt mit der Start-Up-Abteilung der Universität Hannover, der Businessplan ist in Arbeit. Ein 1300 Quadratmeter großes Grundstück in Ehmen für fast zwei Millionen Euro hat er auch schon im Auge, jetzt fehlen „nur“ noch die Sponsoren. In seinen Träumen investiert der größte Arbeitgeber aus Wolfsburg in sein Projekt. „Über ein entsprechendes Logo an dem Eingang hätte ich nichts einzuwenden“, lässt Drotleff durchblicken.

Gebäude schon gefunden: Für das Jugendzentrum sucht Ralf Drotleff noch Mitarbeiter und Sponsoren. Quelle: Britta Schulze

Der Wolfsburger möchte mit seinem innovativen Campus keinen Gewinn einfahren, auch seinen Job möchte er weiter ausüben. „Um die Beiträge möglichst gering zu halten, brauche ich viele Unterstützer. Vielleicht melden sich nach diesem Artikel welche bei mir“, hofft der 30-Jährige. Trotz aller Tatkraft möchte Ralf Drotleff seine private Telefonnummer nicht veröffentlichen. Wenn Sie Ralf Drotleff unterstützen möchten, schreiben sie eine Mail an redaktion@waz-online.de.

Von Ann Kathrin Wucherpfennig