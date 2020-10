Wolfsburg

Tatort war das Parkhaus am VW-Tor Ost: In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde auf dem ersten Parkdeck in ein Fahrzeug eingebrochen, außerdem wurden bei einem anderen Fahrzeug Räder gestohlen.

Bislang unbekannte Täter haben die Scheibe eines parkenden Autos eingeschlagen und eine so genannte Dash-Cam entwendet. Von einem weiteren Fahrzeug, einem roten VW Golf R, wurden die vier Räder entwendet. Da die Autos in unmittelbarer Nähe abgestellt waren, ist ein Tatzusammenhang wahrscheinlich, so die Wolfsburger Polizei.

Wolfsburger Polizei bittet um Hinweise

Sie bittet Zeugen, die Angaben zu der Tat machen können oder verdächtige Fahrzeuge und Personen in dem Bereich gesehen haben, sich unter der Telefonnummer (05361) 46 46 0 zu melden.

