Wolfsburg: Radfahrer mit 2,06 Promille gestoppt

Die nächtliche Heimfahrt auf dem Drahtesel wird teuer für einen 26 Jahre alten Wolfsburger – denn: Der junge Mann hatte ordentlich einen getankt. Die Polizei stoppte ihn in der Nacht zu Donnerstag, weil er in Schlangenlinien auf dem Berliner Ring unterwegs war. Später wurde er bei Blutabnahme im Klinikum renitent und am Ende landete in der Polizeizelle.

Der junge Mann wurde gegen 3.30 Uhr auf dem Radweg am Berliner Ring, Ecke Nordsteimker Straße, angehalten. Bei der Kontrolle zeigte er deutliche Ausfallerscheinungen. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest erbrachte stattliche 2,06 Promille. Dem 26 Jahre alten Wolfsburger wurde daraufhin im Klinikum Wolfsburg eine Blutprobe entnommen.

26-Jähriger schlief seinen Rausch bei der Polizei in Wolfsburg aus

Als er in der Folge renitent wurde, erhielt er für das Gelände des Klinikums einen Platzverweis, dem er nicht nachkommen wollte. Daraufhin durfte er im Gewahrsam der Polizei seinen Rausch ausschlafen.

Neben dem Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr erwartet den jungen Mann noch eine Kostenrechnung bezüglich Kost, Logis und Reinigung in Höhe von 110 Euro.

