Bedingt durch Corona sind mehr Wolfsburger auf Fahrrädern unterwegs und kaufen sich auch viele neue Räder. Doch am Zustand der Wolfsburger Radwege gibt es Kritik. „Mir blutet das Herz, wenn ich mit meinem teuren Fahrrad durch zig Schlaglöcher fahren muss“, sagt WAZ-Leserin Ute Höft. Der Allgemeine Deutschen Fahrrad-Club ( ADFC) Wolfsburg sieht ebenfalls Nachholbedarf bei den Radwegen.

Ute Höft führt eine Liste mit den schlimmsten Radwegen in Wolfsburg – und die wird von Jahr zu Jahr länger. Zum Beispiel die Route über die Erich-Netzeband-Straße in Richtung Westhagen, diese Strecke fährt Höft täglich zur Arbeit. „Auf dem Weg gibt es fünf verschiedene Untergründe. Zudem drücken die Baumwurzeln den Asphalt hoch und manche Löcher wurden einfach mit groben Schotter zugeschüttet“, erklärt die Wasbüttelerin, die in Wolfsburg arbeitet.

Schlaglöcher auf Wolfsburgs Fahrradwegen

Eine weitere Zumutung sei die Mozartstraße in Fallersleben. Da die eine Seite zugewachsen sei, bleibe den Radfahrern dort nur ein schmaler Streifen zum Fahren. Weiter geht es an der Kreuzung Hinterm Hagen: Dort müsse der Lenker aufgrund der Schlaglöcher krampfhaft festgehalten werden. Daher wünscht sich Höft, dass Geld für neue Beläge ausgegeben wird. „Schließlich bedeuten ordentliche Radwege auch weniger Unfälle.“

Karin Klaus-Witten vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club ( ADFC) Wolfsburg kann die Kritik nachvollziehen: „Die Situation ist uns bekannt und wir tauschen uns auch regelmäßig über katastrophale Radwege aus. Dabei gibt es gute Ansätze in der Verwaltung, aber an der Umsetzung hapert es.“

Als Beispiel nennt Klaus-Witten einen Weg in den Hellwinkel-Terrassen. Der bestehenden Radweg führt auf die Straße, jedoch gibt es einen erhöhten Übergang. „Es ist nicht zu hoch, aber es ist einfach traurig, dass es in einem Baugebiet nicht verbessert wird“, so Klaus-Witten.

Beim „Fahrradklimatest“, der in diesem September wieder stattfindet, bewerten die Einwohner die Radlerfreundlichkeit der Städte. Zuletzt erhielt die VW-Stadt die Schulnote 3,9. Ein Kritikpunkt ist die mangelnde Qualität der Fahrradwege. Die Braunschweiger Straße oder die Röntgenstraße werden häufig genannt, wenn besonders schlimme Fahrradwege angegeben werden sollen. „Vielleicht werden die Ansprüche der Fahrradfahrer höher, da die Räder wertvoller sind. Doch wenn die Radwege nicht besser werden, werden die Wolfsburger immer unzufriedener oder trauen sich immer weniger auf das Rad“, sagt Klaus-Witten.

Sorge um die Instandhaltung

Deshalb nimmt der ADFC die Stadt in die Pflicht: „Wenn Wolfsburg eine Mobilitätsstadt sein möchte, darf nicht alles auf die E-Mobilität ausgerichtet sein. Auch für die Fahrradfahrer muss etwas gemacht werden“, so Klaus-Witten. Denn gerade in diesen Zeiten mit der schwierigen Haushaltslage sorgen sich die ADFC-Mitglieder, dass das Fortbewegungsmittel mit den zwei Rädern aus dem Blickfeld der Politik gerät. Der ADFC fordert daher ein festgesetztes Budget für die Sanierung und den Neubau der Fahrradwege.

Von Ann Kathrin Wucherpfennig