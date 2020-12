Wolfsburg

Ein radelnder Räuber hat in der Wolfsburger Innenstadt zwei Seniorinnen überfallen und die Handtaschen gestohlen. Am Montagvormittag habe der unbekannte Täter einer 80 Jahre alten Rentnerin die Handtasche auf einem Parkplatz in der Kolpingstraße entrissen und sei danach per Fahrrad in die Fußgängerzone geflüchtet, teilte die Polizei mit. Bereits am Samstagmittag habe sich ein ähnlicher Straßenraub ereignet.

In beiden Fällen erbeutete der Täter wenig Bargeld, Bankkarten und Personaldokumente

Dabei entriss der Täter gegen 9.30 Uhr einer 78-jährigen Wolfsburgerin in der Goethestraße nahe der Lessingstraße die über die Schulter gehängte Handtasche. Auch in diesem Fall war der Räuber mit einem Fahrrad unterwegs und flüchtete nach der Tat in Richtung Saarstraße. „In beiden Fällen wurden wenig Bargeld, Bankkarten und Personaldokumente erbeutet“, sagte Polizeisprecher Sven-Marco Claus.

Den Ermittlungen nach war die 80-Jährige am Montag gegen 12 Uhr auf dem Weg zum Einkaufen in die Innenstadt, als der Unbekannte sie vermutlich zur Vorbereitung der Tat in ein Gespräch verwickelte. Plötzlich habe der Täter nach der Handtasche gegriffen, berichteten auch Zeugen später. Da sich das Opfer massiv gewehrt habe und außerdem um Hilfe rief, kam eine Beobachterin der Seniorin zu Hilfe. „Der Räuber riss das Opfer zu Boden, nahm die Beute an sich und flüchtete über den Maximilian-Kolbe-Weg in Richtung Porschestraße“, so Claus.

Die 80-Jährige erlitt einen leichten Schock und konnte zunächst kaum Angaben machen. Dank der Zeugen wissen die Ermittler, dass der gesuchte Räuber etwa 20 bis 25 Jahre alt und etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß ist. Er war mit einer hellblauen Jacke und einer orangefarbenen Mütze auffällig gekleidet. Daher hoffen die Beamten, dass Passanten weitere Angaben über den Täter und dessen Fluchtweg machen können. Zeugen melden sich bei der Polizei unter Tel. (0 53 61) 46 46 0.

