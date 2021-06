Wolfsburg: RKI meldet fünf Neuinfektionen

Wolfsburg

Die vom Robert-Koch-Institut (RKI) gemeldete Inzidenz in Wolfsburg steigt am Samstag auf acht Fälle pro 100 000 Einwohner binnen einer Woche. Das RKI meldet fünf Neuinfektionen.

Am Freitag gab es die ersten bestätigten Infektionen mit der Delta-Variante in Wolfsburg. Dass die Delta-Variante früher oder später auch in Wolfsburg auftritt, ist wenig überraschend: Sie breitet sich derzeit zunehmend in Deutschland aus. In der zweiten Juni-Woche machte sie laut dem Robert-Koch-Institut bundesweit bereits 15 Prozent der Infektionen aus. Delta ist gilt als noch ansteckender als die momentan in Deutschland vorherrschende Alpha-Variante des Virus’.

Die Impfquote in Wolfsburg liegt am Samstag bei 54,5 Prozent.

Von der Redaktion