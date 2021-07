Wolfsburg

Der Allerpark ist um eine Attraktion reicher: Nahe der Skateskulptur wurde ein 65 Meter langer mobiler Pump Track aufgebaut. Fahrräder, Kickboards, Skateboards oder Stunt-Scooter – mit fast allem, was Räder hat, kann die Anlage befahren werden. Die Anlage soll später auch noch in anderen Orten in Wolfsburg aufgebaut werden.

Pump Track – der Name ist vielen vermutlich unbekannt. Die Anlage ist ein geschlossener Rundkurs mit Wellen und Steilwandkurven. Ziel ist es, die Anlage lediglich durch geschicktes Verlagern des Gewichts sowie Druck und Entlastung der Räder („pumpen“), zu durchfahren. Mit etwas Übung werden dann auch höhere Geschwindigkeiten erreicht.

Auf dem Pump Track im Allersee muss ein Helm getragen werden

Iris Bothe, Dezernentin für Jugend, Bildung und Integration, erklärt, dass die Anzahl der Kinder und Jugendlichen, die diese Sportart ausüben, in den letzten Jahren stark angewachsen ist. „Es ist schön, dass in sehr kurzer Zeit eine attraktive Anlage und ein passender Ort gefunden wurde, um in Wolfsburg das Angebot für Skater und Biker zu erweitern. Gerade die zeitweise pandemiebedingte Einschränkung der Nutzung der Skateskulptur hat den großen Bedarf sehr deutlich gemacht“, so Bothe.

Zunächst wird die Anlage am jetzigen Standort bleiben, mittelfristig ist jedoch geplant, die mobile Anlage auch an verschiedenen Orten in Wolfsburg aufzubauen. Die Stadt weist noch darauf hin, dass auf dem Pump Track eine Helmpflicht besteht. Tabu sind alle Fahrzeuge mit Motor. Zudem wird das Tragen angemessener Schutzkleidung empfohlen. Die Anlage ist für alle Fähigkeitsstufen und Altersgruppen geeignet. Allerdings dürfen Kinder unter acht Jahren die Anlage nur in Begleitung einer erwachsenen Aufsichtsperson nutzen.

