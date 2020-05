Prügelei am Vatertag eskaliert – 23-Jähriger muss 2200 Euro zahlen

Innenstadt

Zuerst flogen nur die Fäuste, dann klaute ein junger Wolfsburger (23) dem am Boden liegenden Opfer (26) noch das Handy – und verkaufte es auch noch. Das war eine Riesendummheit, sah der Angeklagte bei der Gerichtsverhandlung am Dienstag im Amtsgericht ein. Weil er die Tat zugab, sich bei dem Opfer entschuldigte und ihm 1000 Euro im Rahmen eines Täter-Opfer-Ausgleichs zahlt, kam der 23-Jährige mit einer Geldstrafe davon.

30 Tagessätze von je 40 Euro hatte der Staatsanwalt gefordert, die Richterin schloss sich dem an. Sie machte dem jungen Mann, der schon einiges auf dem Kerbholz hat, bei der Urteilsverkündung klar, dass er endlich erwachsen werden solle und sie ihn nicht „mehr wiedersehen möchte“. Der 23-Jährige, der sich gerade nach einem befristeten Arbeitsvertrag gerade um eine Festeinstellung bemüht, versicherte, dass er das auch nicht wolle.

Anzeige

Plötzlich flogen die Fäuste

Das war passiert: Am Vatertag 2019 war der 23-Jährige mit mehreren Kumpels in der Stadt unterwegs. Nach einem Besuch im SaunaKlub geriet einer der Jungs mit dem 26-jährigen Studenten aneinander. Zunächst verbal. Es ging darum, wer wen angesprochen habe mit welchen Worten. Eigentlich vollkommen unwichtige Dinge. Aber plötzlich flogen die Fäuste.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Opfer und Gruppe trennten sich dann. Bis sie sich zufällig auf der Hesslinger Straße am Studentenwohnheim, in dem der Student wohnt, erneut trafen. Das war Zufall, erklärte der 23-Jährige ziemlich glaubhaft. Der Student hingegen fühlte sich von der alkoholisierten Männergruppe verfolgt. Statt sich in die eigene Wohnung zurückzuziehen, ging der 26-Jährige auf die Gruppe los – und schlug einen der Männer.

Ein Einzelner gegen mehrere Männer

Warum er das gemacht habe, wollten Richterin und Staatsanwalt wissen. Angriff ist die beste Verteidigung? Ein Einzelner gegen mehrere Männer – da könne man nur den Kürzeren ziehen, erklärte die Richterin. „Ich hatte Angst“, so der Student. Weil er zehn Minuten vor dem zweiten Zusammentreffen schon mal Prügel bezogen hatte.

Die Situation eskalierte: Die Gruppe wollte ihrem Kumpel beistehen, der Angeklagte will den Studenten zu Boden gerissen haben. Wie das genau passierte, ob nur geschlagen oder auch getreten wurde – da gingen die Darstellungen von Angeklagtem und Opfer auseinander. Der Angeklagte will sogar ein „langes Küchenmesser“ gesehen haben, mit dem der Student auf einen Kumpel einstechen wollte.

Ungereimtheiten bei den Schilderungen der Tat

Es gab einige Ungereimtheiten bei den Schilderungen des Tathergangs. Auch wie der Angeklagte an das Handy des Studenten kam. Er gab an, es nur aufgehoben zu haben, weil es dem 26-Jährigen aus der Tasche gefallen sei. Irgendwann sei er dann während der Prügelei mit einem Kumpel abgehauen und mit dem Bus nach Hause gefahren. Das Handy des Opfers verkaufte er später für 100 Euro.

„Das war eine völlig dämliche Aktion“, so die Richterin. Er hätte das Handy anonym bei der Polizei in den Briefkasten werfen können – das hätte ihm mit nüchternem Kopf einfallen müssen. Das Geld könne nicht der Grund für den Verkauf gewesen sein, der Angeklagte verdiene gut. „Ja, das war dämlich“, gab der 23-Jährige zu.

Täter-Opfer-Ausgleich bei der Verhandlung

Die Geschichte mit dem Handy war der schwerwiegendste Tatvorwurf. Die Körperverletzung wurde eingestellt, weil sich der Angeklagte beim Opfer in der Verhandlung entschuldigt hatte und ihm 1000 Euro als Entschädigung zahlt, fürs Handy und als Schmerzensgeld.

Lesen Sie auch:

Von Sylvia Telge