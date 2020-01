Kurioser Protest: Ampel zeigt „Stop Milk“ und „Go Vegan“ an

Laagberg

Da haben einige Autofahrer sicher sehr gestaunt: Zwei Ampeln am Laagberg / Höhe Kölner Ring zeigten am Mittwoch nicht mehr einfach nur schnödes Rot und Grün an, sondern taten ein Statement kund: „Stop Milk“ und „Go Vegan“ leuchtete es seit Mittwochmorgen den erstaunten Verkehrsteilnehmern entgegen.

Ampelgläser mit präparierter Folie beklebt

Offenbar waren dort äußerst kreative Aktivisten am Werk. Sie haben – vermutlich des Nächtens – die Ampelgläser mit schwarzer, präparierter Folie, in der die Aufforderungen „Stop Milk“ und „Go Vegan“ ausgestanzt waren, abgeklebt. So zeigte die Ampel gezwungenermaßen nicht mehr nur Rot für Autofahrer an, sondern sendete gleichzeitig die Botschaft, in Zukunft doch bitte auf Milch zu verzichten. Und alle Verkehrsteilnehmer, die bei Grün fahren durften, erhielten zusätzlich den Hinweis, sich vegan zu ernähren.

Die Ampel am Laagberg: Hier heißt es jetzt „Go Vegan“. Quelle: Boris Baschin

„Ein ungewöhnlicher Protest“, findet auch Stadtsprecherin Elke Wichmann. Doch bleiben kann das freilich so auf keinen Fall: „Die Verkehrssicherheit muss gewährleistet sein. Wir werden die Ampel schnellstmöglich in den Urzustand zurückbringen“

Von Claudia Jeske