Wolfsburg

Aktivisten fordern mit einer Protest-Aktion vor dem Wolfsburger Rathaus die Aufnahme von Flüchtlingen in der Stadt. Die unbekannten Urheber haben in der Nacht zu Samstag mehrere Transparente am Baugerüst vor dem Rathaus aufgehängt und leere Schuhe auf den Treppenstufen abgestellt. Damit wollen sie auf die Situation der Flüchtlinge in den Lagern an der EU-Außengrenze aufmerksam machen.

Die Schuhe, betonten die Aktivisten, werden im Anschluss an die Aktion gespendet

Auf den Transparenten sind Slogans wie „Leave No One Behind“ und „Theorie zur Praxis machen! Sicherer Hafen Wob!“ zu lesen. Ein selbstgemaltes Plakat neben der Treppe zum Rathaus fordert „Seenotrettung entkriminalisieren“. Die leeren Schuhe auf den Stufen sollen offenbar symbolisch für die Geflüchteten stehen, die in den Lagern noch auf ihre Rettung warten. Die Schuhe, betonten die Aktivisten, werden im Anschluss an die Aktion gespendet.

Anzeige

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

„Evakuieren statt Ignorieren! Wir haben Platz“, heißt es auf einem weiteren Plakat. Den Zeitpunkt für die Protest-Aktion am Samstagvormittag während des Wochenmarktes auf dem Rathausplatz hatten die Aktivisten vermutlich bewusst gewählt, um eine möglichst große Aufmerksamkeit zu bekommen.

Wolfsburgs Oberbürgermeister Klaus Mohrs (SPD) hatte nach dem verheerenden Brand im Flüchtlingslager Moria die Bereitschaft zur Aufnahme von Geflüchteten aus dem zerstörten Camp auf der griechischen Insel Lesbos erklärt. „Wir sind sofort bereit, Menschen, die durch Krieg und Verfolgung in größte Not geraten sind und ihre Heimat verlassen mussten, aufzunehmen. Der Wolfsburger Stadtrat hat diese Haltung im Juli mit großer Mehrheit mit der Resolution, ein sicherer Hafen zu sein, untermauert“, hatte Mohrs der WAZ gesagt.

Transparente am Rathaus: Wolfsburg soll Flüchtlinge aufnehmen, fordern Aktivisten. Quelle: Florian Heintz

Auch Stadträtin Iris Bothe hatte betont, dass es in Wolfsburg weitere Möglichkeiten zur Unterbringung von Kindern und Jugendlichen aus den Flüchtlingslagern gebe. Die Stadt bekräftigte laut Bothe ihr Angebot an das Land, Minderjährige aufzunehmen.

Derzeit können die Bundesländer allerdings nicht selbst über die Aufnahme von Asylbewerbern aus dem Ausland entscheiden. Dafür ist die Zustimmung durch den Bundesinnenminister erforderlich.

Von Florian Heintz