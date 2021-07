Wolfsburg

Vorreiter im Online-Lernen ist die Berufsbildende Schule 2 in Wolfsburg: Sie bewarb sich Ende 2020 bei der Landesinitiative N21 bei dem Projekt „Distanzlernen“ und wurde angenommen. Und als im März 2020 bundesweit der erste Lockdown verhängt wurde, startete die BBS 2 Wolfsburg mit einem engagierten Team die Fortbildungsreihe „Digitales Lernen und Lehren“. Mittlerweile finden Kooperationen mit anderen Schulen und VW statt...

Als das Projekt startete musste erstmal Hardware beschafft werden, zum Beispiel Konferenzlautsprechern und Webcams. Um auch professionelle Videos erstellen zu können, wurden eine Digitalkamera, ein Beleuchtungssystem und ein Green Screen beschafft. Die aufgenommenen Videos können anschließend im Multimedia-Studio der BBS 2 Wolfsburg vertont und bearbeitet werden.

„Distanzlernen“: Es gibt eine Kooperation mit dem Humboldt-Gymnasium in Gifhorn

Das Projekt soll sich aber nicht nur auf Wolfsburg beschränken. Distanzlernen ist auch eine Bereicherung in der Kooperation mit anderen Schulen. Das Humboldt-Gymnasium Gifhorn konnte gewonnen werden, das T1-Projekt der BBS 2 Wolfsburg zum Einstieg in die Digitalisierung auszutesten. Durchgeführt wird es mit Volkswagen-Auszubildenden und Studierenden umgesetzt, die das T1-Projekt auf der Lernplattform gestaltet haben. Diese Kurse werden auch von Lehrkräften ausgetestet, so dass alle zu Lernenden werden.

Erprobung Online-Kurs Industrie 4.0 Quelle: BBS 2 Wolfsburg

Iris Bothe, Stadträtin für Jugend, Bildung und Integration: „Alle Generationen sollen sich souverän in der digitalen Welt bewegen können. Die Lernwelt hat sich in den letzten Monaten stark verändert und wird sich rasant weiterverändern. Das Projekt der BBS 2 ist in dieser Hinsicht zukunftsweisend.“ Marianne Broska, Schulleiterin der BBS 2, lobt: „Das Engagement und die Fachkompetenz unserer Lehrkräfte sind sehr hoch.“ Und Edgar Frey, Leiter Volkswagen Berufsausbildung Elektrotechnik, erläutert: „Durch das gemeinsame Entwickeln des T1-Projektes für die Lernplattform der BBS 2 können sich Lernende sowohl selbstständig als auch im Netzwerk unterschiedlichste fachliche und personale Kompetenzen aneignen und ihr erlerntes Wissen auf der Lernplattform der ganzen Welt zugänglich machen.“

Den Erfolg des Wolfsburger Ansatzes zeigen die Aufrufstatistiken der Lernplattform und der Lernvideos auf YouTube, die mehr als 60 000 Mal pro Jahr aufgerufen werden. Das Bundesinstitut für berufliche Bildung (BIBB) hat das Konzept der BBS 2 Wolfsburg zum Erwerb digitaler Kompetenzen in einem Video verfilmt und veröffentlicht. Hier kann es sich ansehen.

