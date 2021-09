Wolfsburg: Preise von „AZ/WAZ on Tour“ übergeben

Wolfsburg/Gifhorn

Das war ein echter Radelspaß: 39 Stationen im Landkreis Gifhorn, Wolfsburg und Umgebung beteiligen sich an „AZ/WAZ on Tour“. Für alle Fahrradfahrer, die bei der Aktion mitmachten, gab es Stempel auf die Stempelkarte. Nicht nur das. Mit ein bisschen Glück konnten die Leserinnen und Leser sogar etwas gewinnen. Ende August war die Aktion vorbei, am Montag war feierliche Preisübergabe bei Fahrrad Hahne in Fallersleben. Die Freude war groß.

Die Route bei „AZ/WAZ on Tour“ konnte sich jeder Radler selber zusammenstellen. Gastronomiebetriebe und Einzelhändler, Clubs und Vereine, Firmen und Museen öffneten dafür ihre Türen. Natürlich musste niemand innerhalb einer einzigen Radtour alle zehn Stempel zusammenbekommen. Je nach Lust und Laune konnte man sich eine persönliche Routenstrecke an mehreren Tagen zusammenstellen.

Eine Bauernhof-Eiskugel gratis

Ob zum Golfclub in Gifhorn-Wilsche – ein kleiner Puttwettbewerb inklusive – oder ins Phaeno nach Wolfsburg, zum Einkauf zu Hohls in Vorsfelde – dort bekamen jeden Tag die ersten zehn Radler einen 20-Euro-Gutschein geschenkt – oder zu Meyers Hofcafé in Isenbüttel – dort gab es eine Kugel Bauernhofeis. Die Vielfalt der Stationen sorgte für allerlei Spaß. An jeder Station bekamen die Radler einen Stempel auf ihre Karte. Waren bis zum 28. August mindestens zehn Stationen auf der Karte abgestempelt, winkte mit ein bisschen Glück ein Gewinn.

Das sind die Gewinner: Über einen Gutschein von Fahrrad Hahne über 500 Euro kann sich Cornelia Höpner freuen, einen Gutschein von Fahrrad Hahne über 100 Euro erhält Manfred Sentkowski.

Eine Sportbrille für Fahrradfahrer von Optiker Ehme de Riese bekommt Anna Fibbe. Gutscheine von der City Galerie Wolfsburg über jeweils 50 Euro bekommen: Rudolf Faff, Katja Pritzke und Christina Veckenstedt. Ein Gutscheine von den AZ/WAZ Konzertkassen über 50 Euro geht an Lutz Nietner.

Von der Redaktion