Wolfsburg: Positive Corona-Tests vor allem bei Reiserückkehrern

Rund drei Wochen nach Beginn der Sommerferien wächst in Wolfsburg die Zahl der Reiserückkehrer. Damit steigt auch das Risiko einer neuen Ausbreitung des Coronavirus. „Positive Coronatests ergaben sich zuletzt überwiegend bei Personen, die aus dem Urlaub zurückgekehrt sind“, sagte ein Stadtsprecher auf WAZ-Anfrage.

Allerdings kann bislang von einer zweiten Welle in Wolfsburg keine Rede sein. Dem Gesundheitsamt sind aktuell neun laufende Corona-Fälle gemeldet. Nach Angaben der Stadt vom Montag befinden sich momentan 21 Wolfsburger in Quarantäne. Unklar ist, bei wie vielen Personen es sich dabei um Reiserückkehrer aus Risikogebieten handelt. Darüber werde keine gesonderte Statistik geführt, erklärte eine Stadtsprecherin. Wer aus einem Risikogebiet nach Deutschland zurückkehrt, muss sich für 14 Tage in eine häusliche Quarantäne begeben. Ausnahmen kann das Gesundheitsamt genehmigen, wenn zum Beispiel ein negativer Corona-Test vorliegt.

Auslandsreisende können sich bei der Rückkehr nach Deutschland kostenlos auf das Coronavirus testen lassen

Nach Plänen von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ( CDU) soll für Reiserückkehrer aus Risikogebieten noch im Lauf dieser Woche eine Corona-Testpflicht in Kraft treten. Bereits seit Anfang August können sich Auslandsreisende bei der Rückkehr nach Deutschland kostenlos auf das Coronavirus testen lassen. Voraussetzung sind ein Test innerhalb von drei Tagen nach der Rückkehr und der Nachweis eines Auslandsaufenthalts etwa durch ein Flugticket oder eine Hotelrechnung.

Wolfsburgs Bundestagsabgeordneter Falko Mohrs ( SPD) begrüßt dieses Vorgehen. „Viele wollen sich freiwillig testen lassen, um das Risiko für sich und ihre Mitmenschen möglichst klein zu halten. Um Ansteckungen zu verhindern, müssen wir jetzt so viel testen wie möglich“, sagte Mohrs. Der erste Weg gehe weiterhin über den Hausarzt. Entweder führe dieser den Test selbst durch oder er überweise die Testwilligen an ein Testzentrum in Braunschweig.

Volkswagen führt in Wolfsburg nach den Werksferien freiwillige Corona-Tests für die Beschäftigten ein. Dafür sollen Teststationen an verschiedenen Standorten vor den Werkstoren aufgebaut werden. Die Stadt Wolfsburg lässt ihre Pläne für eine Drive-In-Teststation zunächst ruhen. Bei Bedarf könne man aber schnell reagieren und das Vorhaben umsetzen, sagte Gesundheitsdezernentin Monika Müller.

Eltern müssen bei Betreten der Kitas einen Fragebogen ausfüllen

Auch die Kitas in Wolfsburg bereiten sich auf eine Rückkehr zum Regelbetrieb nach den Sommerferien ab dem 17. August vor. Beim ersten Betreten der Kita nach der Sommer-Schließzeit müssen alle Erziehungsberechtigten eine Erklärung ausfüllen, ob sie sich in den letzten 14 Tagen in einem Corona-Risikogebiet aufgehalten haben. Diese Regelung gilt auch in der Kindertagespflege. Darüber informierte die Stadt Wolfsburg jetzt in einem Elternbrief. Bei Falschangaben drohe ein hohes Bußgeld. Die entsprechenden Vordrucke liegen in den Kitas aus und können auch online heruntergeladen werden.

Von Florian Heintz