Wolfsburg

Am Montagnachmittag ist der Polo eines 36-jährigen aus dem Landkreis Gifhorn auf der Frankfurter Straße in Brand geraten. Die rechte Fahrspur in Richtung Detmerode war für mehrere Stunden gesperrt.

Gegen 16 Uhr mussten die Einsatzkräfte zu dem brennenden Polo ausrücken. Die Berufsfeuerwehr konnte den Pkw löschen. Verletzte Personen gab es nicht. Die Ursache für den Brand ist laut der Polizei bisher unbekannt.

Da die Fahrbahn durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen wurde, musste die rechte Fahrspur der Frankfurter Straße in Richtung Detmerode zwischen den Auf-und Abfahrten zur A 39 mehrere Stunden gesperrt werden. Der Einsatz war gegen 18.30 Uhr beendet.

Von der Redaktion