Wolfsburg

Ungewöhnliche Situationen erfordern ungewöhnliche Maßnahmen: Weil sich die Fälle der Taschendiebstähle in Wolfsburg häufen, befuhr die Polizei Wolfsburg den Wochenmarkt und die Fußgängerzone mit einem Mannschaftswagen und warnte Passanten per Lautsprecher-Durchsagen vor Taschendieben.

„Tragen Sie ihre Geldbörse eng am Körper, verschließen Sie Ihre Jacken“, hörte man am Samstag gegen 10.30 Uhr die Stimme einer Polizei-Kommissarin. Mit einem Kollegen fuhr sie in einem Polizeiauto in Schritttempo durch die Porschestraße und warnte Wolfsburger und Wolfsburgerinnen vor Taschendieben. „Das finde ich aber gut“, sagte eine 64-jährige Besucherin des Wochenmarktes vor dem Rathausplatz und drückte ihre Handtasche sogleich fester an den Körper.

Schon am Donnerstag teilte die Polizei mit, dass vor allem Senioren betroffen seien: Vier Fälle in zwei Tagen habe man feststellen müssen. In den meisten Fällen bestahlen die Langfinger Senioren, die gerade beim Einkauf abgelenkt waren.

Fallersleben: Geldbörse aus Einkaufstasche gestohlen

Im ersten Fall am Dienstagvormittag ging eine 69-jährige Seniorin zum Einkaufen in einen Discounter an der Straße Mühlenkamp in Fallersleben. Als sie ihre Ware an der Kasse bezahlen wollte, stellte sie fest, dass ihre Geldbörse aus ihrer Einkaufstasche entwendet worden war. Die Tat ereignete sich gegen 11.25 Uhr.

Vorsfelde: Erst einen Tag nach dem Einkauf Diebstahl bemerkt

Am Dienstag gegen 14 Uhr war ein 75-Jähriger in Vorsfelde in einem Discounter in der Straße An der Meine einkaufen. Erst am Mittwochmorgen bemerkte er, dass sein Portemonnaie fehlte. Als der Vorsfelder seine ­EC-Karte sperren lassen wollte, hatten Unbekannte bereits Geld von seinem Konto abgebucht. „Nach bisherigen Erkenntnissen dürfte dem ­75-Jährigen aus seiner Jackentasche gestohlen worden sein, als dieser den Einkaufswagen zurückbrachte“, erklärte Polizeisprecherin Melanie aus dem Bruch.

Detmerode: Taschendieb fragt Seniorin nach dem Weg

Eine dritte Tat ereignete sich am Mittwoch um 11.36 Uhr am Detmeroder Markt. Eine 81-Jährige ging mit ihrem Einkaufstrolley über einen Parkplatz in der Nähe eines Geschäfts. Dort fragte sie ein Mann nach dem Weg zum Krankenhaus und bat sie, ihm mit einer Karte auf seinem Smartphone zu helfen. Die Seniorin wandte sich ab, bemerkte aber wenig später den Diebstahl ihres Stoffbeutels aus dem Trolley, in dem sich ihre Geldbörse befand. „Daraufhin ließ sie ihre Karte sperren und verständigte die Polizei“, so aus dem Bruch.

Als Polizeibeamte eintrafen, brachte ein älterer Herr gerade den Stoffbeutel samt Geldbörse zur Wohnung der ­81-Jährigen. „Der Zeuge hatte beides auf dem Parkplatz gefunden“, so die Polizeisprecherin. Die Seniorin stellte jedoch fest, dass Bargeld und EC-Karte fehlten.

Laagberg: Angebliches Geldgeschenk im Fahrstuhl als Ablenkung

Kurz darauf wurde in einem Fahrstuhl eines Mehrfamilienhauses am Sachsenring ein älterer Herr bestohlen. Der offensichtlich gesundheitlich stark beeinträchtigte Senior war vormittags mit dem Bus in die Stadt gefahren und hatte bei der Bank eine höhere Summe Bargeld abgehoben. Auf dem Rückweg zu seiner Wohnung sprach ihn im Fahrstuhl ein etwa 30-jähriger und 175 Zentimeter großer Mann mit dunklen welligen Haaren an. Er gab vor, ihm zehn Euro schenken zu wollen, worauf der Senior nicht näher einging. In der Wohnung fiel ihm auf, dass seine Geldbörse aus der Jackentasche gestohlen worden und auch seine zweite Geldbörse aus einer Schultertasche fehlte.

