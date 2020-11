Wolfsburg

Ein 30-Jähriger war in der Nacht zu Sonntag in Wolfsburg mit 2,51 Promille in seinem VW Polo unterwegs. Polizeibeamte untersagten dem aus Rumänien stammenden Mann die Weiterfahrt. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft Braunschweig sei eine Sicherheitsleistung von 400 Euro einbehalten worden, teilte die Polizei mit.

Der Polo-Fahrer war einer Polizeistreife um 4.10 Uhr in der Seilerstraße aufgefallen, als er in Schlangenlinien fuhr und abrupt die Geschwindigkeit verringerte. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle hätten die Beamten sofort Alkoholgeruch bemerkt. Der 30-Jährige habe außerdem keinen Führerschein vorweisen können.

Im Oktober war der Mann mit 3,36 Promille aufgefallen

Bei den weiteren Ermittlungen zeigte sich der Polizei zufolge, dass der Beschuldigte bereits am 10 Oktober im Kreis Plön in Schleswig-Holstein wegen einer Trunkenheitsfahrt mit 3,36 Promille und wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis aufgefallen war. Nun muss sich der 30-Jährige erneut wegen der gleichen Vorwürfe strafrechtlich verantworten.

