Wolfsburg

Schlag gegen organisierte Autokriminalität in Wolfsburg: Das Amtsgericht Braunschweig hat am Donnerstag Haftbefehle gegen zwei Männer (27 und 28) aus Deutschland wegen schweren Bandendiebstahls erlassen. Das Duo soll für bis zu sieben Felgendiebstähle in Wolfsburg verantwortlich sein. Am Mittwochmorgen ertappten Wolfsburger Ermittler die beiden Kriminellen auf frischer Tat.

Den beiden Beschuldigten werden Straftaten vorgeworfen, die im Zeitraum 3. bis 18. November begangen wurden. „Überwiegend handelt es sich um Diebstähle von Kompletträdern von abgestellten Fahrzeugen. Diese wurden dazu aufgebockt und dann die Räder abmontiert“, teilt der Sprecher der Staatsanwaltschaft, Staatsanwalt Christian Wolters am Donnerstagabend mit.

Anzeige

Felgen weg: Das Duo soll bis zu sieben Taten begangen haben. Quelle: Polizei

Außerdem wird den Beschuldigten vorgeworfen, ein Fahrzeug komplett ausgeschlachtet zu haben. Der Schaden lag in diesem Fall bei bis zu 10 000 Euro. Die Taten wurden alle im Wolfsburger Stadtgebiet begannen.

Die Beschuldigten hatten zwei Kompletträdersätze im Auto

Die Beschuldigten wurden in den frühen Morgenstunden am Mittwoch auf frischer Tat festgenommen. „Sie hatten noch zwei Komplettradsätze bei sich im Fahrzeug“, schildert Wolters. Bemerkenswert sei der Umstand, so der Staatsanwalt, dass der 27-Jährige erst am 17. Juli vom Landgericht Braunschweig wegen ähnlicher Taten zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von vier Jahren verurteilt worden ist. Er befand sich jedoch seitdem auf freiem Fuß, weil das Urteil nicht rechtskräftig ist und der Haftbefehl gegen Meldeauflagen außer Vollzug gesetzt worden war.

Lesen Sie auch

Beiden Beschuldigten drohen mehrjährige Haftstrafen. Den Ermittlungen waren umfangreiche, auch verdeckte Ermittlungen durch die Wolfsburger Polizeiinspektion vorangegangen.

Von der Redaktion