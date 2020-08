Wolfsburg

Etlich Einsätze wegen Ruhestörung hatte die Polizei in Wolfsburg am Wochenende zu verzeichnen. Kein Wunder, bei gutem Wetter halten sich die Menschen gern draußen auf – und viele schlafen bei offenem Fenster. Die Lage im Kaufhof sei laut Polizei entspannt gewesen.

Seit dem vorletzten Wochenende finden in der beliebten Wolfsburger Kneipenmeile Einlasskontrollen statt: Nicht mehr als 500 Besucher dürfen sich dann dort aufhalten. Das entspreche der Kapazität der dort ansässigen Lokale. Laut Aussage der Polizei am Wochenende habe es in der Kneipenmeile keine Vorkommnisse gegeben. Die Gäste hielten sich an die Auflagen.

Nachtruhe gilt von 22 bis 6 Uhr

Dagegen wurde die Polizisten am Wochenende recht häufig zu Ruhestörungen gerufen: Gespräche und Musik schallen im Sommer durch die häufig geöffneten Fenster – und viele Menschen fühlen sich gestört. Dabei gibt es gesetzlich klare Vorgaben: Die Nachruhe gilt von 22 bis 6 Uhr.

