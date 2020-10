Fallersleben

Die Polizei hat am Montagvormittag in der Zeit zwischen 9.20 und 10.20 Uhr auf der Kreisstraße 114 in Höhe Barnbruch eine Laser-Geschwindigkeitsmessung durchgeführt. Insgesamt registrierten die Beamten in den 60 Minuten sieben Geschwindigkeitsverstöße.

Spitzenreiter war ein 43 Jahre alter Wolfsburger, der mit seinem Audi A4 außerhalb geschlossener Ortschaft um 9.41 Uhr mit 132 km/h statt erlaubten 70 km/h gemessen wurde. Es bleibt nach Abzug einer Toleranz ein vorwerfbarer Wert von 128 km/h. Dies bedeutet für den 43 Jahre alten Fahrer 240 Euro Bußgeld, zwei Punkte in der Verkehrssünderkartei und ein Monat Fahrverbot.

Die Polizei kündigt weitere Kontrollen auf der Strecke an

„Überhöhte Geschwindigkeit zählt mit zu den häufigsten Unfallursachen. Insbesondere auf der K 114 hat es in der Vergangenheit immer wieder Verkehrsunfälle mit Schwerverletzten und Getöteten gegeben“, sagte Polizeisprecher Thomas Figge. Dieser Bereich sei deshalb auf eine Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h herabgesetzt und mit einem Überholverbot versehen worden. Die Polizei Wolfsburg werde auch zukünftig insbesondere in diesem Bereich Geschwindigkeitsmessungen durchführen.

