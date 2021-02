Innenstadt

Die Wolfsburger Polizei erwischte am Sonntag einen Alkoholsünder in der Innenstadt. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle stoppten die Beamten um 7.30 Uhr einen Skoda-Fahrer in der Poststraße.

Der 26-Jährige gab zu, am Vorabend Alkohol getrunken zu haben

Sie überprüften den 26 Jahre alte Autofahrer. Der Wolfsburger gestand dabei, dass er am Vorabend Alkohol getrunken habe. Ein daraufhin durchgeführter Test ergab ein Ergebnis von 1,79 Promille.

Ein Arzt entnahm dem Mann anschließend im Klinikum eine Blutprobe. Der Führerschein des Skoda-Fahrer wurde einkassiert, das Fahren von Kraftfahrzeugen untersagt. Gegen den 26-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet.

