Die Berliner Brücke ist in die Jahre gekommen. Die Stadt will sie deshalb durch einen Neubau ersetzen. Doch wie geht das, ohne ein Verkehrschaos anzurichten? Darüber machen sich Wolfsburgs Kommunalpolitiker schon jetzt Gedanken. Das Bauwerk, das über den St.-Annen-Knoten führt und damit auch Wolfsburgs größte und wichtigste Verkehrsader bildet, ist zwar alt – aber laut Stadt noch stabil. „Wir sind weit weg von einer drohenden Einsturzgefahr“, sagt Velten Huhnholz (PUG). Er und andere Politiker setzten beim Neubau auf kluge Entscheidungen der Verwaltung.

Die Berliner Brücke hält nach den Prognosen der Stadt noch ungefähr zehn Jahre. Diese Zeit sollte man nutzen, um ein vernünftiges Konzept für einen Neubau erarbeiten“, schlägt Bastian Zimmermann (Linke) vor. In dem viel befahrenen Bereich rund um den St.-Annen-Knoten dürfe es während der Bauphase nicht zum Verkehrskollaps kommen. Durchdachte Umleitungsalternativen seien wichtig – für ihn steht fest: „Diese Planungen sind aufwendig und kompliziert.“

Angelika Jahns ( CDU ): „Eine große Herausforderung für Verwaltung und Politik“

Das sieht Angelika Jahns ( CDU) ganz genauso: „Ein Brücken-Neubau ist eine große Herausforderung für Verwaltung und Politik.“ Aber sie ist überzeugt, dass solch ein schwieriges Projekt in einem so stark befahrenen Verkehrsknotenpunkt durchaus gut funktionieren könne. Das zeige der Neubau der A39-Brücke an der Heinrich-Nordhoff-Straße. „Das klappt gut“, lobt die Ratsfrau. Es gebe zwar Einschränkungen, aber die seien hinnehmbar.

Berliner Brücke: Die Stadt Wolfsburg hat Schilder aufgestellt, die auf eine verminderte Tragfähigkeit hinweisen. Quelle: Roland Hermstein

Marco Meiners ( FDP) vertraut bei der Berliner Brücke auf den Sachverstand der Verwaltung. Das gelte für den aktuellen Zustand des 64 Jahre alten Bauwerks, aber auch für ein vernünftiges Neubau-Konzept. „Wir wissen, dass etwas gemacht werden muss“, so Meiners. Und weil man das schon jetzt wisse, könne die Stadt früh – und vernünftig planen. „Ich gehe nicht davon aus, dass es während der Bauarbeiten zu einem Verkehrschaos kommt.“

Berliner Brücke ist kein Thema in laufender Ratsperiode

Davon geht auch Frank Richter (Grüne) nicht aus. „Die meisten Autofahrer sind flexibel und suchen Ausweichstrecken“, ist er überzeugt. Außerdem lasse sich heute die Bauzeit gut reduzieren, zum Beispiel indem man vorgefertigte Bauteile benutzt. So wie bei der A39-Brücke.

Wie und wann die Stadt das Projekt anpackt, darüber will sich Hans-Georg Bachmann ( SPD) jetzt noch nicht den Kopf zerbrechen: „Ich habe mir angewöhnt, nicht über Dinge, die noch gar nicht aktuell sind, zu spekulieren.“ Die Berliner Brücke sei in der laufenden Ratsperiode kein Thema, deshalb solle der derzeitige Rat auch keine Beschlüsse dazu fassen, sondern erst der künftige Rat.

Keine übereilten Entscheidungen treffen – das ist auch die Meinung von Velten Huhnholz (PUG). Das könne unnötig teuer werden. Der Neubau der Berliner Brücke gehört für ihn zum Masterplan für die so genannte Nordhoffachse. „Es wäre Wahnsinn, jetzt Geld in etwas zu stecken, ohne das große Ganze zu berücksichtigen“, so der PUG-Politiker.

Von Sylvia Telge