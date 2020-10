Stadtmitte

Meteoriten faszinieren die Menschen schon seit Ewigkeiten. Auch Rainer Bartoschewitz haben es die kleinen und großen Objekte, die aus dem All auf die Erde fallen, angetan. „Jeder Meteorit ist so spannend wie ein Krimi“, sagt der 65-Jährige. Mit 14 Jahren begann der Gifhorner Mineralien zu sammeln, von seinem ersten Gehalt kaufte er einen Meteoritenstein. Mittlerweile hat er 3200 davon in seiner Sammlung. Drei ganz besondere zeigt er jetzt drei Wochen lang im Planetarium.

Eins haben alle drei Objekte gemeinsam, erklärt der Sammler: „Sie wurden alle in der Nähe eines VW-Standortes gefunden.“ Darunter ist ein Stück aus dem größten beobachteten Meteoritenfall auf die Erde: Er ging 1976 zehn Kilometer von der chinesischen Millionenstadt Jilin entfernt nieder, nahe der heutigen Stadt Changchun.

Anzeige

Der Jilin-Meteorit zerbrach in 138 große und rund 3000 kleinere Teile

Der Meteorit zerbrach in 138 große und rund 3000 kleinere Teile. Sie wurden über ein Gebiet von 576 Quadratkilometern verstreut. Das größte Objekte ist 1770 Kilogramm schwer, der Stein von Rainer Bartoschewitz wiegt acht Kilogramm. Als er von dem Meteoriten in China hörte, machte er sich auf zur Fundstelle: „Ich war damals oft beruflich in China“, erklärt der ehemalige VW-Mitarbeiter. Er selbst fand zwar nichts, bekam aber von einem Landwirt einen Stein geschenkt. Heute wäre das nicht mehr möglich, sagt Bartoschewitz.

Zur Galerie Rainer Bartoschewitz zeigt Exponate aus seiner Meteoriten-Sammlung

Ein weiteres Ausstellungsstück stammt aus dem größten Meteoritenfall in Europa: Den Meteoriten Morasko entdeckte am 12. November 1914 – kurz nach Beginn des Ersten Weltkrieges – ein deutscher Soldat in der Nähe des Dorfes Morasko nahe Posen. Beim Ausheben eines Geschützgrabens. De Metallklumpen, der sich als Meteorit entpuppte, brachte 77,5 Kilogramm auf die Waage. Der Stein, den Rainer Bartoschewitz im Planetarium zeigt, wiegt immerhin 13 Kilogramm.

Rainer Bartoschewitz hat rund 70 Stücke des Meteoriten Morasko in seiner Sammlung

Oft waren er, seine Familie und Freunde an der Einschlagstelle bei Posen – „ wir fanden fast jedes Mal etwas“. Bartoschewitz hat rund 70 Stücke des Meteoriten Morasko in seiner Sammlung, das kleinste Teil wiegt rund zwei Gramm. Dass er ein Stück des Meteoriten besitzt, der den kleinsten dokumentierten Krater der Erde hinterließ, ist einem Zufall zu verdanken. In Melverode/ Braunschweig schlug im April 2013 ein Meteorit ein. Der Stein sah uninteressant aus, die Einschlagstelle nicht. Forscher wollten das Objekt nicht, Bartoschewitz schon.

Deshalb ist ein Stein aus diesem und den beiden anderen Meteoriten-Funden im Planetarium zu sehen. „Wir sind sehr stolz darauf“, sagt die wissenschaftliche Mitarbeiterin Dr. Julia Lanz-Kröchert. Meteoriten seien wie Puzzleteile und erzählten viel über unser Sonnensystem.

Am 14. Oktober um 19 Uhr hält Rainer Bartoschewitz einen Vortrag über sein Lieblingsthema Meteoriten im Planetarium.

Von Sylvia Telge