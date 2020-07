Klieversberg

Kollektives Aufatmen im Wolfsburger Planetarium: Die beliebte Einrichtung nimmt am Freitag, 3. Juli, wieder den Betrieb auf – nach dreieinhalb Monaten Corona-Pause allerdings sicherheitshalber mit angezogener Handbremse.

„Wir freuen uns, dass es wieder losgeht“, sagt der Erste Stadtrat und Kulturdezernent Dennis Weilmann. Das Team habe in den zurückliegenden Wochen trotz der Schließung tolle Arbeit geleistet. „Es hat beispielsweise digital Vorträge gehalten.“ Umso mehr freue er sich, dass das Wolfsburger Planetarium Ende September sogar an der „Phaenomenale“ teilnehme – Ausrichter ist wieder das Phaeno.

Maximal 38 Besucher im Planetarium

Wegen der strikten Abstands- und Hygienevorschriften könne man allerdings erst schrittweise starten, sagt Planetariums-Prokuristin Eileen Pollex. Und meint es wörtlich: Im Eingangsbereich hat das Team Stellen markiert, auf denen sich Einzelbesucher und Familien aufhalten dürfen. „Wir lassen maximal 38 Besucher ins Planetarium“, so Pollex. Statt der üblichen 144. Ebenfalls im Eingangsbereich ist eine Desinfektionsrakete platziert, an der sich Besucher die Hände desinfizieren können. Die Wege in den und aus den Kuppelsaal sind markiert, ebenso die nutzbaren Sitze. Im Planetarium herrscht Maskenpflicht.

„Wir starten mit einem bunten Programm ins erste Wochenende“, betont Eileen Pollex. Am Freitag geht’s um 14 Uhr mit dem Kinderprogramm „Die Magie der Schwerkraft“ los, um 16 Uhr läuft „Zeitreise – vom Urknall zum Menschen“. Am Samstag erklären Planetariumsmitarbeiter um 15 Uhr live den Sternenhimmel und um 17 Uhr die Planeten des Sonnensystems. Am Sonntag stehen „Das kleine 1 mal 1 der Sterne“ (13 Uhr) und die Geburt der Erde (15 Uhr) auf dem Programm.

Karten vorher reservieren

Pollex bittet darum, Tickets über die Internetseite des Planetariums zu reservieren – „damit wir einen besseren Überblick haben“. Aber natürlich könne man auch Karten an der Tageskasse erwerben. Man starte erst einmal mit einem Wochenendprogramm. Wolle aber langfristig die Öffnungszeiten wieder ausweiten.

Von Carsten Bischof