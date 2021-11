Wolfsburg

Zellen unter dem Mikroskop betrachten, mit dem Smartphone auf Entdeckertour gehen und kleine Kinder an Naturwissenschaft und Technik heranführen – das geht ab Samstag mit drei neuen Angeboten im Phaeno. Die WAZ vor Ort und hat geschaut, was es zu entdecken gibt.

Ab Samstag können sich Besucher auf drei neue Angebote freuen: Im Cell Lab können die Besucher die eigenen Zellen und bereitgestellte Präparate unter dem Mikroskop betrachten. Mit der neuen Entdecker-App können Nutzer an zahlreichen Experimentierstationen die Funktionen des eigenen Smartphones kennenlernen. Für die Kleinen hat der neue Kinderbereich einiges zu bieten. Die Angebote sollen spielerisch die Neugierde wecken. „Gerade das ist die wichtigste Aufgabe des Phaeno“, so Geschäftsführer Michel Junge. Oberbürgermeister Dennis Weilmann freute sich über „drei tolle neue Angebote für die Wolfsburger und Touristen aus Nah und Fern.“

Im Cell Lab entdecken, was mit dem bloßen Auge verborgen bleibt

Wie sehen unsere eigenen Zellen unter dem Mikroskop aus? Wie wird eine Blutgruppe mit Hilfe von Antiseren bestimmt? Mit Kittel und Schutzbrille können Besucher in echter Laboratmosphäre diesen Fragen nachgehen. „Durch die Pandemie sind Biowissenschaften sehr stark in den Fokus gerückt“, weiß Projektleiterin Alexandra Schautz. „Hier wollen wir die Chance bieten, selbst am Mikroskop zu arbeiten, und zu sehen, wie man die Tücken auf dem Weg zu einer Erkenntnis meistert.“ Besonders interessant sei das zum Beispiel für Familien mit älteren Kindern.

Corona-Forscher der TU Braunschweig zu Gast im Phaeno

Highlight zur Eröffnung am Samstag: Stefan Steinke vom Corona-Antibody- Team des Instituts für Biotechnologie der TU in Braunschweig ist zu Gast. Sein Forschungsteam hat in sehr kurzer Zeit einen Antikörper gegen das Sars-Coronavirus-2 als potenzielles Medikament für Covid-19 Patienten entwickelt.

Selber am Mikroskop forschen: Alexandra Schautz zeigte das Cell Lab. Quelle: Britta Schulze

Digitale Odyssee mit der Entdecker-App

Die neue App zeigt, was alles im eigenen Smartphone steckt. „Denn damit geht noch viel mehr, als alltägliche Dinge wie Sprachnachrichten verschicken“, sagt Junge. Helligkeitssensor, Magnetfeldsensor, Neigungssensor, Beschleunigungssensor und Drehratensensor – in so gut wie jedem Gerät verbaut, aber kaum einem Nutzer bekannt. Projektleiter Dr. Christoph Börner: „An unseren Zahlreichen Experimentierstationen können Besucher mit den Sensoren experimentieren und sie verstehen.“ Besonders für Kinder ab der sechsten Klasse sei das interessant.

Auch außerhalb des Phaeno entfaltet sie die Smartphone-Möglichkeiten: „Die Messfunktionen lassen sich auch Zuhause und im Unterricht einsetzen.“ So ließe sich zum Beispiel die Beschleunigung eines Fahrrads oder eines Busses messen und miteinander vergleichen. Die App gibt es im Google Playstore und im App Store von Apple.

Erster Test der neuen App: Dr. Christoph Börner (links), Projektleiter der Entdecker-App, mit Phaeno-Geschäftsführer Michel Junge und Oberbürgermeister Dennis Weilmann (rechts). Quelle: Britta Schulze

Spielerische Experimente im Kinderbereich

Drei- bis Sechsjährige können zum Beispiel den eigenen Orientierungssinn erkunden – beim Video-Experiment „Ich mal 4“, oder mit den Holzkugelbahnen des Künstlers Pierre Andrès experimentieren. „Einfach die Kinder abgeben soll man hier aber nicht – viele Angebote sind so konzipiert, dass Kinder mit ihren Eltern zusammen zu Forschern werden können“, so Projektleiter Davy Champion

Video-Experiment „Ich mal 4“: Projektleiter Davy Cahmpion und Oberbürgermeister Dennis Weilmann während der Präsentation. Quelle: Britta Schulze

Am Samstag, 20 November, ist der große Eröffnungstag mit speziellen Angeboten. Alexandra Schautz, Dr. Christoph Börner und Davy Champion sind vor Ort, und nehmen gemeinsam mit den Besuchern die Neuheiten in Betrieb. Wann es jeweils losgeht, erfahren Sie in unsrer Infobox:

Diese besonderen Angebote gibt es am Samstag im Phaeno:

Phaeno: Angebote gibt es für Besucher Am Samstag öffnen die neuen Bereiche im Phaeno, das wird angeboten: Im Kinderbereich können sich Familien um 12, 14 und 16 Uhr mit Davy Champion treffen und mit ihren Kleinsten die Aktionstabletts oder Kugelbahnen ausprobieren. Am Smartphone-Tisch im Phaeno Krater gibt Christof Börner von 13 bis 17 Uhr Einblicke in die neue Entdecker-App. Bei einem Quiz im Rahmen einer Rätseltour gibt es außerdem Phaeno Jahreskarten zu gewinnen. Im Cell Lab nimmt Alexandra Schautz Gäste um 11, 13 und 15 Uhr mit auf die Suche nach Riesenchromosomen, Enzymen im Speichel oder Blutgruppen. Stefan Steinke von der TU in Braunschweig wird vor dem Cell-Lab von 11 bis 16 Uhr interessierten Gästen die Antikörpertechnologie näher bringen und erklären, wofür sie eingesetzt werden kann.

Von Niklas Jan Engelking