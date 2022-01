Wolfsburg

Die Corona-Inzidenz hat mit einem Wert von fast 1000 am Samstag erneut einen Höchststand erreicht. Wie gehen Behörden und Einrichtungen der so genannten „kritischen Infrastruktur“ damit um? Die WAZ fragte beim Wolfsburger Energie- und Wasserversorger LSW nach – und der befindet sich seit zwei in einem „Krisenregelbetrieb“. Wie der aussieht und welche Auswirkungen die Omikron-Variante auf das Unternehmen hat, erklärt Sprecherin Birgit Wiechert.

Experten hatten schon vor Beginn der aktuellen Corona-Welle vor einem Personalmangel in kritischen Bereichen der Infrastruktur aufgrund der Omikron-Variante gewarnt. Die LSW ist davon laut Wiechert bislang nicht betroffen, sie sagt: „Der Krankenstand weißt aktuell noch keine signifikanten Veränderungen zum Vorjahr auf.“

LSW bittet Kunden, wegen Corona den Online-Service zu nutzen

Damit das so bleibt, arbeitet die LSW permanent im sogenannten Krisenregelbetrieb. Neben „umfangreichen Maßnahmen zur Vermeidung von Infektionen“ und dem Bewusstsein für die besondere Situation setzt die LSW auch auf das Reduzieren von Kontakten. Im ersten Corona-Jahr verschob die LSW beispielsweise das Ablesen der Heizungen. „Entsprechend haben wir den persönlichen Kundenservice auf den Hauptstandort konzentriert und bitten unsere Kunden, möglichst den Online-Service zu nutzen“, betont Sprecherin Wiechert.

Sollten wegen Omikron plötzlich doch mehr Mitarbeitende ausfallen als bislang, gebe es ein mehrstufiges Krisenkonzept, das die LSW ständig überprüfe und an neue Anforderungen anpasse. Aktuell reichen laut Wiechert aber die Maßnahmen des Krisenregelbetriebes aus, um die Energie- und Wasserversorgung rund um die Uhr sicherzustellen. „Präventiv arbeiten Teams in besonders sensiblen Bereichen bereits seit Beginn der Pandemie räumlich voneinander getrennt und nach einem restriktiven Zugangs-, Test- und Hygienekonzept“, erklärt die Sprecherin.

Von Melanie Köster