Bis zu einer Entspannung der Nahversorgungslage müssen die Bewohner in der Wolfsburger Nordstadt weiter Geduld aufbringen. Einen genauen Termin zur Wiederöffnung des Penny-Marktes am Hansaplatz kann das Unternehmen derzeit noch nicht nennen. Aber die Sanierungsarbeiten laufen und man sei „bemüht, den Penny-Markt im Dezember wieder zu eröffnen“, teilte eine Sprecherin der Rewe Group mit.

Nach dem Wasserschaden in dem Gebäude durch den Starkregen im Juni müsse zunächst der komplette Fußboden erneuert werden. Die Sanierungsarbeiten dazu hätten begonnen, erklärte die Sprecherin.

Die WMG teilte auf Nachfrage mit, dass Penny mit Hochdruck an einer schnellstmöglichen Wiedereröffnung arbeite. Derzeit werde im Markt der Bodenbelag entnommen. „Anschließend wird der Schaden detailliert begutachtet und ein Sanierungsplan bis zur Wiedereröffnung erstellt“, so Jan-Hendrik Klamt, Bereichsleiter Wirtschaftsförderung der WMG.

Wie kann Wolfsburg vor Überflutungen geschützt werden?

Doch wie kann in Zukunft verhindert werden, dass der Markt überflutet wird? Zu dieser Frage beraten sich Penny und WMG mit der Arbeitsgruppe „Starkregen“, die unter der Federführung der Wolfsburger Entwässerungsbetriebe (WEB) steht. Die Arbeitsgruppe will Pläne entwerfen, wie sich Wolfsburg in Zukunft besser gegen Starkregen wappnen kann.

„Die Situation ist durchaus schwierig, da der Markt am tiefsten Punkt des Hansaplatzes liegt und das Wasser bei Starkregen natürlich dort hinfließt“, so eine Sprecherin der WEB. Bei baulichen Veränderungen müsse berücksichtigt werden, dass die Anlieferung zum Markt problemlos ermöglicht werde. Noch im Oktober wollen sich WEB und der Eigentümer des Marktes über die Möglichkeiten austauschen.

Neues Konzept für den Penny-Markt

Zur Wiedereröffnung möchte Penny das neue „Markthallen-Konzept“ umsetzen. Statt klassischer quer gestellter Regale werden Regalbuchten eingerichtet. Kunden, die es eilig hätten, könnten so in der Mitte des Marktes den Weg zu den Kassen abkürzen.

Zur Verbesserung der Nahversorgung in der Nordstadt haben Edeka und die WMG zwischenzeitlich ein Einkaufs-Shuttle zum Edeka-Markt am Berliner Ring eingerichtet. Der Bus fährt ab sofort freitags statt wie bisher donnerstags, um den Marktbeschickern am Hansaplatz keine Kunden wegzunehmen. „Wir sind begeistert über die schnelle und unbürokratische Umsetzung unseres Vorschlages durch Edeka und WMG“, freut sich CDU-Ortsratssprecherin Angelika Jahns.

