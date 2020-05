Wolfsburg: Parkausweise jetzt auch für Menschen mit Nebenwohnsitz

Wolfsburg

Personen mit Nebenwohnsitz in Wolfsburg haben es künftig wesentlich einfacher, einen Parkplatz zu finden. Dafür sorgt ein Beschluss, der am Dienstag im Verwaltungsausschuss grünes Licht bekam und eine Anpassung des Bewohnerparkkonzeptes vorsieht. Die Anpassungen betreffen dabei insbesondere Menschen mit Nebenwohnsitz in Wolfsburg.

Diese sollen künftig wieder in das Bewohnerparkkonzept aufgenommen werden. Diesem Vorschlag zugrunde liegt eine halbjährige Beobachtungsphase des Parkraums in den Bewohnerparkzonen. Dabei stellte die Verwaltung keine Konflikte und Konkurrenzen zwischen Autofahrer mit Hauptwohnsitz- und Nebenwohnsitz um die Stellplatzkapazitäten fest, so dass nun auch Personen mit Nebenwohnsitz in den Genuss eines Parkausweises kommen können.

Anzeige

Entlastung für Berufspendler

Die Verwaltung sieht für diese Gruppe ein berechtigtes Interesse an einem Bewohnerparkausweis. Denn: Wolfsburg ist eine Pendlerstadt. Viele Menschen wohnen unter der Woche in der Stadt, um ihrer hauptberuflichen Beschäftigung nachzugehen. Dafür benötigen sie auch einen Parkplatz für ihr Auto. Eine Ummeldung nach Wolfsburg ist allerdings für diese Menschen häufig nicht möglich, weil der Lebensmittelpunkt samt Familie in einer anderen Kommune liegt.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Lesen Sie auch:

Von Steffen Schmidt