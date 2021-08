Wolfsburg

Nachdem sich am Dienstag herausgestellt hatte, dass unter den Besuchern des Gassenraves mit Dr. Motte am Samstag vor der Esplanade möglicherweise auch eine mit Covid-19 infizierte Person war, hat ein PCR-Test den Verdacht am Mittwoch bestätigt. Ob Clubs und Shisha-Bars wieder öffnen dürfen, ist derweil unklar.

Bei allem Schreck über das positive Testergebnis nach der Party: Weitere Corona-Fälle, die im Zusammenhang mit dem Event stehen, sind bislang nicht bekannt. „Ich habe von vielen Gästen die Rückmeldung erhalten, dass sie negativ sind“, atmet Veranstalter Jan Schroeder ein wenig auf.

Die Stadt wollte sich auch am Mittwoch nicht zu dem Fall äußern. Sie sieht daher keine Hinweise für einen Hotspot vorliegen.

Die betroffene Person war vollständig geimpft

Die infizierte Person, die nach dem Gassenrave Symptome entwickelt hatte, war laut Veranstalter Jan Schroeder vollständig geimpft. Das Robert-Koch-Institut geht davon aus, dass das Risiko dafür, dass geimpfte Personen andere anstecken, stark vermindert ist.

Während die Esplanade jetzt vorerst in die Sommerpause geht, herrscht Verwirrung um die Frage, wie es für die anderen Clubs, Diskotheken und Shisha-Bars in Wolfsburg weitergeht: Seit Montag sind sie geschlossen, weil das Land ihren Betrieb bei einer Inzidenz über zehn untersagt hatte. Am Dienstag hat allerdings das Oberverwaltungsgericht Lüneburg die entsprechende Regelung in der niedersächsischen Verordnung gekippt. So lange es vom Land keine Neufassung gibt, dürften die Clubs und Shisha-Bars daher eigentlich öffnen.

Die Stadt konnte die Frage am Mittwoch nicht beantworten

Eigentlich, denn: Gleichzeitig ist Wolfsburg seit Montag in der Stufe 2 des niedersächsischen Stufenplans. Die sieht wiederum vor, dass Clubs und Diskotheken geschlossen sind. Ein Sprecher des Landes erklärte daher am Mittwoch, dass dies auch für die entsprechenden Einrichtungen in Wolfsburg gelte. Die Stadt konnte die Frage, ob Clubs, Diskotheken und Shisha-Bars nun öffnen dürfen oder nicht am Mittwoch nicht beantworten. Sie will sich am Donnerstag äußern.

Von Melanie Köster