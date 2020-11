Wolfsburg

Die Ostfalia Hochschule in Wolfsburg entwickelt ein Weiterbildungsangebot im Bereich der Telemedizin und Telepflege, um digitale Kompetenzen von Pflegefachpersonal zu stärken. Angesichts vielfältiger Entwicklungen im Gesundheitswesen erhielten telemedizinische und telepflegerische Maßnahmen eine immer größere Bedeutung, teilte die Ostfalia mit. Dies zeige aktuell auch die Corona-Pandemie.

Zunehmend würden Robotik, robotische Systeme, assistive Technologien, E-Health-Werkzeuge und telemedizinische Produkte in die gesundheitliche und pflegerische Versorgung integriert. Doch beim Stichwort Digitalisierung in der Pflege stießen Pflegefachpersonen im Hinblick auf ihre digitalen Kompetenzen häufig an ihre Grenzen. Der Einzug digitaler Innovationen erfordere deshalb dringend die Vermittlung digitaler Kompetenzen, unter anderem in Formen der Aus-, Fort- und Weiterbildung sowie im Rahmen von Studiengängen.

Das Projekt heißt „T-Nugd – Telenursing-Nursing goes digital“

Vor diesem Hintergrund beschäftigen sich zwei Wissenschaftlerinnen mit ihrem Team an der Fakultät Gesundheitswesen der Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften am Campus Wolfsburg im Projekt „T-Nugd – Telenursing-Nursing goes digital“ mit der bedarfsgerechten Entwicklung, Erprobung sowie Evaluation eines wissenschaftlichen Weiterbildungsangebots im Bereich der Telemedizin/ Telepflege. Das Projektvorhaben wird von den Professorinnen Dr. Martina Hasseler und Dr. Sandra Tschupke geleitet. Gefördert wird das Projekt aus Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) und zusätzlichen Mitteln des Landes Niedersachsen, und soll bis August 2022 abgeschlossen sein.

„Das Projekt ist ausgerichtet auf die pflegerischen Berufsgruppen, die häufig eher zur Gruppe der nicht-traditionell Studierenden gehören“, erklärt Hasseler. Außerdem gehe es um die Qualifizierung durch die Entwicklung und Erprobung von drei Weiterbildungsmodulen – Clinical Assessment/Clinical Reasoning, Digitalisierung in der Pflege und Telemedizin/Telenursing. „Im Blended Learning Format, also in Kombination von E-Learning- und klassischen Lernmethoden sowie praktischen Simulationen, sollen Pflegende im Rahmen einer flexiblen wissenschaftlichen sowie praxisnahen Qualifizierung digitale Kompetenzen erlangen“, ergänzt Tschupke.

Das Weiterbildungsangebot wird als Mentorenprogramm gestaltet

Um dabei den eher nicht traditionell Studierenden einen leichteren Zugang zur Hochschule und dortigen Wissensvermittlung zu ermöglichen, wird das Weiterbildungsangebot als Mentorenprogramm, auf Basis eines „Tandem-Teaching Ansatzes“, gemeinsam mit Studierenden des berufsbegleitenden Studiengangs Berufspädagogik und Management in der Pflege („BMP“) gestaltet.

