Der Allersee ist ein beliebtes Ausflugsziel bei den Wolfsburgern. Um das gastronomische Angebot am See zu erweitern, will die Verwaltung in der Nähe der Beachvolleyballfelder einen Kiosk ansiedeln. Geplant ist ein „großzügiger Kiosk mit außengastronomischem Angebot, inklusive Außenterrasse.“ Doch die Idee wurde am Mittwoch im Ortsrat Nordstadt kontrovers diskutiert. Droht dem Kolumbianischen Pavillon mit einem neuen Kiosk zu viel Konkurrenz? Oder ergänzen sich die Angebote? Daran scheiden sich die Geister.

PUG befürwortet Kiosk am Südufer

„Das Ganze kann zur einer Konkurrenzsituation führen“, befürchtet Jens Tonskötter (PUG). Auch den vorgeschlagenen Standort am Nordufer kann er nicht nachvollziehen. „Am Südufer gab es einen Kiosk, weshalb siedelt man nicht dort wieder einen an?“, fragt er. Als einen „nachvollziehbaren Wunsch“ bezeichnete Olde Dibbern ( SPD) den PUG-Vorschlag. Allerdings sei der Publikumsverkehr am Nordufer stärker. „Ich denke, das Angebot wird dort gut angenommen. Eine Konkurrenz sehe ich nicht“, sagt Dibbern. Ähnlich schätzt das auch die Ortsbürgermeisterin ein: „Der Allersee ist ein touristischer Anziehungspunkt. Die bisherigen Lokalitäten, also der Kolumbianische Pavillon und das Marriott Hotel, sind gut besucht“, sagt Immacolata Glosemeyer ( SPD).

CDU-Fraktionssprecherin Angelika Jahns befürchtet, dass sich die Gastronomen die Kundschaft wegnehmen: „Am Ende hätten dann beide Gastronomen das Nachsehen“, sagt Jahns. Ihr Vorschlag: Ein Betreiber für beide Lokalitäten.

Die Vorlage wurde im Ortsrat mehrheitlich befürwortet, allerdings wurde an die Verwaltung eine Anfrage gestellt, mit den Betreibern des Kolumbianischen Pavillions und des Mariott Hotels über die Kiosk-Pläne zu sprechen. „Das kulinarische Angebot muss sich preislich unterscheiden und in der Auswahl ergänzen“, sagt Glosemeyer. Konkurrenz gebe es zwar immer, aber ein Kiosk soll den Betrieb des Kolumbianischen Pavillons nicht erschweren. Eis und Pommes allerdings –also das typische Kioskangebot – bekomme man auch am Kolumbianischen Pavillon, gibt Tonskötter (PUG) zu Bedenken.

Penny-Markt : SPD sucht nach Zwischenlösung

Die weiteren Themen im Ortsrat: Eine „Zwischenlösung“ wird für das Einkaufsproblem in der Nordstadt gesucht. Seit Juni ist der Penny-Mark am Hansaplatz geschlossen. Er wurde bei dem Starkregen im Juni überflutet und muss saniert werden. Doch einen Termin für die Wiederöffnung gibt es bislang nicht. Frank Helmut Zaddach ( SPD) möchte wissen, wie es weitergeht. Er brachte eine entsprechende Anfrage an die WMG im Ortsrat ein. Denn: „Gerade für ältere Leute wird das Einkaufen dort schwierig“, sagt Glosemeyer. Als „temporäre Lösung“ käme ein aufgestelltes Zelt oder auch ein Lieferservice in Frage.

Penny-Markt am Hansaplatz: Nach einem Wasserschaden muss das Geschäft saniert werden und bleibt bis auf Weiteres geschlossen. Quelle: WMG

Eine weitere Anfrage an die Verwaltung zielt auf die Bepflanzung von Bäumen in der Nordstadt. Der Geschäftsbereich Grün hatte darüber informiert, dass knapp 50 Bäume in der Nordstadt gefällt werden sollen, überwiegender aufgrund der Trockenheit der vergangenen Jahre. Die Ersatzpflanzungen sollen im Frühjahr und Herbst 2021 erfolgen. „Es sind meist Obstbäume betroffen, aber auch Pappeln“, sagt Glosemeyer. Wo genau die Nachpflanzungen stattfinden und ob die Fällungen durchweg der Trockenheit geschuldet sind, das möchte der Ortsrat in Erfahrung bringen.

Eine tote Wildkirsche an den Bananenbrücke: Der Baum soll gefällt werden. Quelle: Roland Hermstein

Von Nina Schacht