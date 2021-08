Detmerode

Ein Schlager-Star und seine Gage sind aktuell Diskussionsstoff in den Reihen des Detmeroder Ortsrates. Denn: Das Gremium hat dem Bürgerverein 5600 Euro zur Unterstützung des Familienfestes gegeben. Die Organisatoren buchten Schlagersänger Bernhard Brink. Über die Gage soll Stillschweigen herrschen, doch es handele sich um eine Summe im hohen vierstelligen Bereich. Einigen Politikern ist das zu viel. Dabei soll am Dienstag, 31. August, auf einer Sondersitzung des Ortsrates über einen weiteren Zuschuss abgestimmt werden.

Darum geht’s genau: Aufgrund von Corona gab es einen Übertrag an Ortsratsmitteln. Alle Politiker waren sich einig, dass mit den 5600 Euro das Familienfest unterstützt wird. Bastian Michel (ÖDP) ist Vorsitzender des Bürgervereins. Er habe sich bereit erklärt, das Fest zu organisieren.

Gage von Bernhard Brink darf nicht veröffentlicht werden

Die Zeit verging – der Bürgerverein organisierte und der Ortsrat fragte offenbar nicht nach dem aktuellen Stand. Und dann gab Michel bei einer Sitzung vor einigen Wochen die Kosten bekannt: Ortsbürgermeister Ralf Mühlisch (SPD) spricht von „kontroversen Diskussionen, wie es so üblich ist“. Axel Bosse von den Grünen erinnert sich an einen „Eklat“, als die Kösten des Familienfestes aufs Tableau kamen.

Diskussion um Familienfest: Ralf Mühlisch (links) und Axel Bosse (rechts) äußern sich zum Auftritt von Bernhard Brink. Quelle: SPD/ Britta Schulze

Wie viel Brink für den Auftritt bekommt, dürfe nicht an die Öffentlichkeit gelangen. Das verlange der Vertrag. „Die Gage ist ein Geheimnis. Ich werde die Summe nicht verraten“, betont Mühlisch. Sie liege aber wohl im oberen vierstelligen Bereich.

Axel Bosse hat sich auf regionale Bands gefreut

Für Bosse ist das zu viel. Er steht zum Beschluss des Ortsrats, aber die Buchung des Stars bedauert er. „Für das Geld hätte man viele regionale Bands engagieren können und die Kulturszene vor Ort gestärkt, die von Corona gebeutelt ist“, so Bosse. Auf dem Programm steht eine regionale Band. „Stürmer Deluxe“ aus Wolfsburg tritt vor dem Schlagersänger auf.

Bastian Michel (ÖDP) organisiert das Familienfest in Detmerode. Quelle: ÖDP

Michel verstehe die Kritik, bedauert aber, dass die Meinungen so spät angeführt wurden. „Ich sehe es auch als Wahlkampf-Geplänkel an“, sagt Michel, der auch als Oberbürgermeister-Kandidat für die ÖDP ins Rennen geht. Der Ortsbürgermeister scheint’s ähnlich zu sehen. „Wir können froh sein, dass der Bürgerverein das Fest in Gänze organisiert und so ein bekannter Sänger kommt“, sagt Mühlisch.

Entstehungsgeschichte des Bürgervereins Detmerode Dr. Wolfgang Denda hatte 2009 den Bürgerverein Detmerode gegründet und im Dezember 2014 dessen Auflösung in die Wege geleitet. Währenddessen organisierten die Mitglieder das Familienfest. 2015 stieg das erste Familienfest unter der Leitung des Verbands kinderreicher Familien. Vorsitzender Bastian Michel gründete im vorherigen Jahr auch den neuen Bürgerverein Detmerode. Das geplante Bürgerfest im letzten Jahr wurde wegen Corona kurzfristig abgesagt.

Sponsoren unterstützen Familienfest Detmerode

Michel erklärt, dass das Fest bis zu 12 000 Euro kostet. Die Bühne alleine schon 1800 Euro, dazu noch Versicherung und Gema-Gebühren. „Wir haben noch einige Sponsoren bekommen, das Defizit liegt bei 2000 Euro“, erklärt Michel.

Der Bürgerverein könnte weitere 2300 Euro vom Ortsrat bekommen – wenn die Politiker dafür stimmen. Bei der Sondersitzung am Dienstag, 31. August, um 18 Uhr wird entschieden. „Ich bin mir fast sicher, dass es nichts wird“, sagt Michel. Die Musik kommt trotzdem bei den Wolfsburgern an: Laut dem Veranstalter sind alle 200 Tickets ausverkauft.

