Wolfsburg

Silvester und Neujahr kann man auf dem Sofa verbringen – große Partys sind eh nicht erlaubt – muss man aber nicht: Die WAZ gibt Tipps für Ausflugsziele und den Überblick über veränderte Öffnungszeiten.

Mobiles Impfangebot in der City-Galerie:

– 31. Dezember und 1. Januar 2022 bleibt das Impfzentrum im 1. Stock der City-Galerie geschlossen. Ab Montag, 3. Januar, werden dann wieder täglich von Montag bis Freitag 9 bis 19 Uhr Impfungen stattfinden. Die Termine können vier Wochen im Voraus online beim Landesportal reserviert werden. Ansonsten gibt es die Möglichkeit, sich eine Terminkarte mit einem Impfzeitraum für den jeweiligen Tag abzuholen. Die Ausgabe beginnt um 9 Uhr und geht so lange, wie Kapazitäten vorhanden sind. Die Terminkarte ist nicht personengebunden.

Wochenmärkte werden auf Silvester vorgezogen:

– Die Wochenmärkte auf dem Rathausplatz und in Detmerode werden wegen des Neujahrstages vorgezogen auf Freitag, 31. Dezember. Die Märkte auf dem Brandenburger Platz und in Vorsfelde finden an Silvester statt. Der Wochenmarkt in Fallersleben am Samstag, 1. Januar, fällt ersatzlos aus.

Der Wochenmarkt vor dem Wolfsburger Rathaus findet an Silvester statt. Quelle: Boris Baschin

WVG passt Fahrplan für Feiertage an:

– Am 31. Dezember gilt bis etwa 21 Uhr der Samstagsfahrplan für alle Linienbusse der WVG.

Der Anrufbus fährt an den Wochenenden der Kalenderwoche 52 nicht. Der Info-Shop in der Porschestraße 2 ist zusätzlich am 31. Dezember von 10 Uhr bis 14 Uhr besetzt.

Cinemaxx an Silvester und Neujahr geöffnet:

– Im Delphin-Palast gibt es am 31. Dezember und 1. Januar keine Vorstellung, ab dem 2. Januar gibt es wieder Programm. Das Programm finden Sie hier. Das Cinemaxx zeigt Silvester und auch Neujahr verschiedene Filme, das Programm finden Sie hier. In den Wolfsburger Kinos gilt die 2G-Regel für Erwachsene, die FFP2-Maske muss bis zum Sitzplatz getragen werden. Das Metropol-Kino in Fallersleben hat bis 2. Januar 2022 geschlossen.

Cinemaxx Wolfsburg: Silvester und Neujahr geöffnet. Quelle: Boris Baschin

Phaeno – Silvester geschlossen, Neujahr geöffnet:

– Das Phaeno hat an Silvester geschlossen, startet aber ab Neujahr mit einem besonderen Programm für kleine und große Besucher. Die Schokoladen-Werkstatt ist vom 1. bis 9. Januar 2022 jeweils um 11.30, 13.15 und 15.30 Uhr. In dem einstündigen Workshop finden die Teilnehmer heraus, wie die Aromen der Kakaobohne zustande kommen und wie Schokolade selbst hergestellt wird. Das Programm kostet 4 Euro zuzüglich Tagesticket. Vom 2. bis 9. Januar 2022 steht die Luffffft-Show im Phaeno auf dem Programm.

Phaeno: Die „Luffft“-Show wird Neujahr gezeigt. Quelle: Matthias Leitzke

Im Phaeno gilt aktuell die 2G-plus-Regel für Personen ab 18 Jahren, Geboosterte sind davon ausgenommen. In allen Bereichen muss die Maske getragen werden.

Autostadt an Silvester und Neujahr geschlossen:

– Die Autostadt hat ihren Wintermarkt inklusive Eisfläche und Schneewelt bereits geschlossen. Auch am 31. Dezember und am 1. Januar bleibt die Autostadt geschlossen. Die Restaurants haben am 1. Januar zwar geöffnet, aber veränderte Öffnungszeiten (www.autostadt.de/restaurants).

Die Autostadt hat an Silvester und Neujahr geschlossen. Quelle: Autostadt

Am 2. Januar ist die Autostadt mit einem sehr eingeschränkten Angebot von 10 bis 18 Uhr zugänglich: Geöffnet haben an diesen Tagen ausschließlich der Metropol Shop, das ZeitHaus sowie vorab gebuchte Bildungs- und Fahrsicherheitsangebote. Alle Autostadt Attraktionen inklusive der Pavillons und der KonzernWelt sind ab dem 3. Januar 2022 wieder regulär von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Für den Besuch der Autostadt gilt weiterhin die 2G-plus-Regel und die Pflicht zum Tragen einer FFP2- oder KN95/N95-Maske.

Planetarium am 31. Dezember geöffnet:

– Im Planetarium gilt seit dem 18. Dezember die 2G-Regelung. Am 31. Dezember hat die Sternwarte geöffnet und bietet folgende Programm an: Um 14.30 Uhr läuft „Polaris und das Geheimnis der Polarnacht“, um 16 Uhr heißt es „So stehen die Sterne 2022“, um 17.30 Uhr läuft die „Space Rock Symphony“ und am 19 Uhr zeigt das Planetarium die Show „Queen Haven – The Original“. Und auch am Neujahrstag hat das Haus geöffnet: Um 14.30 Uhr ist „Der Räuber Hotzenplotz und die Mondrakete“ zu sehen, um 16 Uhr läuft „Milliarden Sonnen – Eine Reise durch die Galaxis“ und um 17 Uhr zeigt das Planetarium „Der kleine Prinz“. Karten gibt es an der Tages- und Abendkasse oder online unter www.planetarium-wolfsburg.de.

Planetarium Wolfsburg: Wer möchte, kann Silvester in die Sterne gucken. Quelle: Boris Baschin

Kunstmuseum hat Silvester geschlossen:

– Das Kunstmuseum zeigt momentan die Ausstellung „Oil – Schönheit und Schrecken des Erdölzeitalters“, dabei können die Besucher den Rohstoff sogar riechen. Um Menschen geht’s in den Foto-Ausstellungen „Menschenbilder“ und „True Pictures?“ von LaToya Ruby Frazier. Das Wolfsburger Kunstmuseum am Hollerplatz bleibt an Sivester und Neujahr geschlossen, am 2. Januar, gelten die regulären Öffnungszeiten von 11 bis 18 Uhr. Für Erwachsene gilt 2G.

Diese Corona-Regeln gelten Bis zum 15. Januar gilt in Niedersachsen die Corona-Regeln der Warnstufe 3. Das Land möchte damit einem deutlichen Anstieg der Corona-Infektionen über die Feiertage vorbeugen.

Warnstufe 3 bedeutet, dass für Ungeimpfte weiter strenge Kontaktbeschränkungen gelten. Ein Haushalt darf sich nur mit zwei Personen aus einem weiteren Haushalt treffen. Kinder unter 14 Jahre zählen nicht mit.

weiter strenge Kontaktbeschränkungen gelten. Ein Haushalt darf sich nur mit zwei Personen aus einem weiteren Haushalt treffen. Kinder unter 14 Jahre zählen nicht mit. Alle Treffen mit mehr als 10 Personen sind in Warnstufe 3 sowohl drinnen als auch draußen nur noch zulässig, wenn alle Teilnehmenden geimpft oder genesen und zusätzlich getestet sind, es gilt daher die 2G-plus-Regel . Menschen, die ihre Auffrischungsimpfung erhalten haben, oder nach den Impfungen von der Infektion genesen sind, müssen sich nicht testen lassen.

sind in Warnstufe 3 sowohl drinnen als auch draußen nur noch zulässig, wenn alle Teilnehmenden geimpft oder genesen und zusätzlich getestet sind, es gilt daher die . Menschen, die ihre Auffrischungsimpfung erhalten haben, oder nach den Impfungen von der Infektion genesen sind, müssen sich nicht testen lassen. Tanzveranstaltungen sind generell in Warnstufe 3 verboten, ebenso Veranstaltungen mit mehr als 500 Personen und Messen. Geschlossen sind Clubs und Diskotheken.

Hoffmann-Museum in Fallersleben öffnet am 2. Januar wieder:

– Im Hoffmann-von-Fallersleben-Museum im Schloss Fallersleben gastiert die Wanderausstellung „Literatur im Land“ bis zum 27. Februar 2022 mit einem spezifischen Teil zu den niedersächsischen Autoren Nicolas Born, Wilhelm Raabe, Georg Christoph Lichtenberg, Heinrich Albert Oppermann, Arno Schmidt und August Heinrich Hoffmann von Fallersleben. Das Museum ist am 31. Dezember und 1. Januar geschlossen, am 2. Januar hat es 11 bis 17 Uhr geöffnet.

Stadtmuseum öffnet am 2. Januar wieder:

– Das Stadtmuseum in den Remisen am Schloss Wolfsburg lädt zu Zeitreisen in die Schloss-, Stadt- und Regionalgeschichte ein. Es zeichnet in seinen Räumen ein Gesamtporträt der jungen Stadt Wolfsburg, das sich von der nationalsozialistischen Planung und Realität in einer „vorbildlichen Arbeiterstadt“ über die „Wirtschaftswunderstadt“ bis zur heutigen Großstadt spannt. Das Stadtmuseum bleibt ebenfalls am an Silvester und Neujahr geschlossen, am 2. Januar ist das Haus von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt in die Museen bleibt weiterhin frei. Für den Museumsbesuch ist der 2G-plus-Nachweis erforderlich, ausgenommen von dieser Regelung sind Personen mit Auffrischungsimpfungen sowie Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Im Schloss Fallersleben besteht zudem die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske.

Badeland hat am 1. Januar geöffnet:

– Das Badeland bleibt am 31. Dezember geschlossen, am 1. Januar von 12 bis 20 Uhr geschwommen oder sauniert werden. Erwachsene müssen einen 2G-Nachweis und einen Ausweis vorlegen. Der Einlass ist derzeit nur mit einem Online-Ticket möglich. Im Foyer und bis zur Umkleidekabine besteht FFP2-Maskenpflicht.

Badeland: Die Saunalandschaft hat an Neujahr geöffnet. Quelle: Stadt Wolfsburg

