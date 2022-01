Wolfsburg

Wichtige Neuerung bei Wolfsburgs größtem E-Scooter-Anbieter „Tier“: Ab sofort müssen alle Nutzerinnen und Nutzer ein Foto in der App hochladen, wenn sie den Roller nach ihrer Fahrt wieder abstellen. Das steckt dahinter.

„Wenn E-Scooter unsachgemäß abgestellt werden, können sie ein Hindernis für Blinde und Menschen mit Behinderungen darstellen oder den Verkehr stören“, erklärt Markus Ries, Regionalmanager Norddeutschland bei Tier. Um die Beschwerden zu minimieren, führt der Anbieter jetzt in Absprache mit der Stadt das Foto nach der Fahrt ein. Das dient aus Sicht von Ries letztendlich auch dem Schutz der Nutzer: „Denn hiermit kann belegt werden, dass das Fahrzeug ordnungsgemäß abgestellt wurde. Für manche ist das auch ein Anreiz, noch besser darauf zu achten, wo der Scooter geparkt wird.”

So geht es nicht: Die Roller dürfen Fußwege nicht blockieren. Insbesondere für Blinde oder Menschen mit Behinderungen stellen sie sonst eine Gefahr dar. Quelle: Christian Opel

Bei den anderen Roller-Verleihern ist ein Foto ebenfalls Pflicht

Bitte fotografieren: Die App erinnert an das Bild. Quelle: Tier

Beim Wolfsburger Anbieter Bolt gibt es den Fotonachweis bereits, der dritte Verleiher Lime soll nach seiner Winterpause nachziehen. Das hatte die Stadt bereits im Dezember angekündigt, als sie mitteilte, verstärkt gegen rücksichtslos geparkte Roller vorgehen zu wollen.

Und so funktioniert die Neuerung: Will der Nutzer seine Fahrt beenden, fordert die App des Verleihers ihn dazu auf, mit der Kamera ein Foto von der Parksituation zu machen. Erst nach dem Hochladen des Fotos lässt sich die Miete abschließen.

Für die hochgeladenen Bilder gelten laut Tier „strengste Datenschutzregeln“. Das Unternehmen lösche sie, sobald das Foto als Beleg nicht mehr erforderlich sei.

Wer falsch parkt und erwischt wird, muss zahlen

Wer seinen Scooter nicht ordentlich abgestellt hat, muss allerdings mit Konsequenzen rechnen: „Kommt es zu einer Beschwerde oder einem Buß- bzw. Verwarnungsgeld, wird das Foto als Beleg abgeglichen. Sollte das Bild zeigen, dass der E-Scooter unsachgemäß abgestellt wurde, werden etwaige Gebühren dem Nutzer in Rechnung gestellt“, erklärt Tier. Sollte nach einer Beschwerde anhand des Bildes allerdings erkennbar sein, dass der Fahrer ihn ordentlich geparkt hat, komme Tier für die Kosten auf.

E-Scooter richtig parken: So funktioniert es In Wolfsburg gibt es einige Parkverbotszonen, in denen Nutzerinnen und Nutzer die E-Scooter grundsätzlich nicht abstellen dürfen. Die Fahrt lässt sich in diesen Gebieten deshalb gar nicht erst beenden. Außerhalb der verbotenen Zonen dürfen Nutzer die Roller prinzipiell am Straßenrand, auf dem Gehweg und – wenn sie für E-Scooter freigegeben sind – auch in Fußgängerzonen parken. Dabei müssen sie jedoch sicherstellen, das die Fahrzeuge Fußgänger und Rollstuhlfahrer weder behindern noch gefährden. Die Roller dürfen daher keine Ein- und Ausgänge, keine abgesenkten Bordsteine oder Rangierbereiche für den öffentlichen Verkehr blockieren.

Das Ordnungsamt will verstärkt auf die E-Scooter achten

Beschwerden könnten in Zukunft häufiger vorkommen, denn: Die Stadt hat im Dezember auch angekündigt, dass das Ordnungsamt vermehrt auf falsch abgestellte Roller achten will und falsch abgestellte Scooter an die Anbieter meldet.

Das verpflichtende Foto nach der Fahrt setzt Tier ab sofort nicht nur in Wolfsburg ein, sondern auch in Braunschweig, Gifhorn und Salzgitter. Hamburg war die erste Stadt, die das Konzept mit den Fotos bereits erprobt hat. Dort sei die Neuerung laut Tier „erfolgreich angenommen“ worden. Das Unternehmen plane die Technik nach und nach in weiteren Städten einzuführen, in den das Free-Floating-Prinzip gilt – es daher keine festen Parkplätze für die Roller gibt.

Von der Redaktion