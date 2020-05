Prozess um totes Krippenkind wird vor Landgericht neu aufgerollt

Braunschweig

Ein Termin für die Hauptverhandlung steht noch nicht fest, doch jetzt ist klar: Der Prozess um das ertrunkene Kleinkind, das im April 2019 bei einem Ausflug mit der Krippengruppe auf einen Nordsteimker Spielplatz in ein Regenrückhaltebecken gestürzt war, geht in die nächste Runde. Die Berufung, die die Staatsanwaltschaft nach dem Urteil des Wolfsburger Amtsgerichts im Februar dieses Jahres eingelegt hatte, ist jetzt begründet. Einer erneuten Verhandlung vor dem Braunschweiger Landgericht steht damit nichts mehr im Weg.

Das Amtsgericht hatte zwei Erzieherinnen und eine Sozialassistentin, die die Aufsicht über die Gruppe hatten, wegen fahrlässiger Tötung schuldig gesprochen. Eine Praktikantin, die beim Ausflug zwar mit dabei, offiziell aber gar nicht im Dienst war, wurde hingegen freigesprochen. Das Strafmaß fiel allerdings mit einer Geldstrafe auf Bewährung mild aus. Aus Sicht der Staatsanwaltschaft zu mild.

„Nicht tat- und schuldangemessen“

Das verhängte Strafmaß halte man für „nicht tat- und schuldangemessen“, begründet die Staatsanwaltschaft. Bei dem tragischen Vorfall handele es sich nicht bloß um ein „Augenblicksversagen unter unglücklichen Umständen“, sondern um erhebliche, kollektive Sorgfaltspflichtverstöße während der Ausübung der beruflichen Tätigkeit, erklärte Staatsanwaltschaftssprecher Christian Wolters. Eine Geldstrafe unter Vorbehalt könne deswegen keinen ausreichenden Schuldausgleich herstellen.

Emotionaler Prozess

Schon vor dem Amtsgericht hatte die zuständige Staatsanwältin eine Haftstrafe für die drei Erzieherinnen gefordert. Die Eltern des verunglückten Kindes, die als Nebenkläger auftraten, forderten des weiteren ein Berufsverbot. Die Verteidigung hingegen plädierte auf Freispruch. In einem äußerst emotionalen Prozess konnte den Angeklagten jedoch aus Sicht des Gerichts keine offensichtliche, grobe Verletzung der Aufsichtspflicht nachgewiesen werden. „Sie haben nicht am Handy gespielt, geraucht oder nicht aufgepasst. Aber ich fordere ein Quäntchen mehr Aufmerksamkeit für den Kleinsten in der Gruppe – nur deshalb spreche ich Sie schuldig“, erklärte der Richter damals.

Wird das Gutachten diesmal zugelassen?

Vor dem Landgericht könnte es allerdings zu ganz neuen Voraussetzungen kommen. So hatte die Staatsanwaltschaft ihre Anklage bei der ersten Verhandlung unter anderem auf ein Gutachten gestützt, das besagt, dass das Kind etwa 30 Minuten im Wasser gelegen habe, bevor es entdeckt worden sei. Das Gutachten wurde jedoch für nicht zulässig erklärt. Das muss im Berufungsverfahren nicht zwingend erneut so sein, Theoretisch könnte der Sachverständige als Zeuge geladen werden.

Von Steffen Schmidt