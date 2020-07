Wolfsburg

Vor einem Haus im Bartenslebenring sind viele Hummeln unterwegs. So viel ist sicher. Wo diese Hummeln leben, darüber gehen die Meinungen auseinander. Anwohnerin Celine Taylor ist überzeugt: Die Tiere hatten unter einem abgesackten Pflasterstein vor dem Hauseingang ein Nest. Das sei durch Pflasterarbeiten am Montag zugeschüttet worden. Die zuständige Wohnungsbaugenossenschaft Allertal vermutet das Nest jedoch an einer anderen Stelle.

Taylor wohnt gegenüber von dem betroffenen Haus. Am Montag telefonierte sie den ganzen Nachmittag mit der Stadt und mit Tierschützern. Der Grund: Eine Firma hatte den abgesackten Pflasterstein mit Sand und Kies wieder befestigt. Nun schwirrte eine große Zahl an Hummeln vor dem Haus. Gemeinsam mit weiteren Anwohnern vermutete Taylor: Bei den Arbeiten muss das Nest verschlossen worden sein. Taylor meint zudem, Hummellarven in dem Bereich gesehen zu haben. Diejenigen, die den Eingang pflasterten, hätten die zahlreichen Hummeln zwar bemerkt, aber nur über sie gelacht, hat die junge Frau beobachtet.

Über die Stadt versuchte Taylor einen passenden Ansprechpartner zu finden, vergeblich: „Ich wurde von einer Stelle zur anderen geschickt, niemand fühlte sich zuständig. Eine Person sagte sogar, dass das doch nur Wildbienen seien.“ Eine für Taylor unverständliche Aussage – vor allem in Zeiten des Insektensterbens. Zudem sind zahlreiche Hummelarten vom Aussterben bedroht.

Hummel-Drama: Versuchen die Tiere hier in ihr Nest zu kommen? Wohnungsbaugenossenschaft und Anwohnerin Celine Taylor sind sich uneinig. Quelle: Celine Taylor

Unterstützung bekam Taylor schließlich von Bärbel Gädke vom Tierschutzverein, doch auch sie konnte nicht viel ausrichten: „Ich habe bei der Stadt zwar jemanden erreicht, allerdings ging bei Allertal keiner mehr ans Telefon.“ Das Nest auf eigene Faust freizulegen, sei durch den vielen Sand und Kies keine Option gewesen.

Allertal findet keine Hinweise auf ein Nest von Insekten

Allertal schildert den Sachverhalt auf WAZ-Nachfrage anders. Beschwerdemanagerin Katja Ingwers erklärt: „Wir sind im Eingangsbereich unseren Verkehrssicherungspflichten nachgekommen.“ Die Wohnungsbaugenossenschaft habe eine Firma mit den Pflasterarbeiten beauftragt. Ingwers sagt: „Wenn an der Stelle ein Hummelnest gewesen wäre, hätte die Firma uns Bescheid gegeben.“ Als Allertal die neue Pflasterung am Dienstag in Augenschein nahm, hätte es dort ebenfalls keine Hinweise auf ein verschüttetes Nest gegeben.

Ingwers erklärt, dass die Wohnungsbaugenossenschaft das Nest deshalb eher im Seitenbereich neben der Tür vermute – er ist von den Pflasterarbeiten nicht betroffen. Tatsächlich flogen auch bei einem WAZ-Besuch am Dienstag mehrere Hummeln seitlich unter eine kleine Stufe direkt vor der Haustür...

Ist das ein Eingang? An dieser Stelle vermutet Allertal das Nest. Am Dienstag waren auch hier Hummeln unterwegs. Quelle: Roland Hermstein

Ob bei den Arbeiten ein Nest verschüttet wurde oder nicht, ließ sich daher bis Mittwoch nicht eindeutig klären. Für Tierschützerin Gädke ist jedoch klar: „Wir brauchen die Hummeln.“ Dass sie so nah an einem Hauseingang brüten, zeige zudem, wie knapp Nistplätze für die Tiere seien. Sie und Taylor hoffen, dass der Fall wenigstens eines bewirkt: Dass, auch andere Wolfsburger in Zukunft aufmerksam sind und aktiv werden, wenn sie in ihrer Umgebung ein bedrohtes Nest vermuten.

