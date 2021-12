Wolfsburg

Was für eine Überraschung! Heimlich, still und leise schlich sich der Nikolaus in der Nacht zum Montag in die Kinderklinik des Wolfsburger Klinikums. Er füllte die bereitgestellten Schühchen und Stiefelchen der kleinen Patienten mit Weihnachtskeksen, ein wenig Schokolade und einem kleinen Grisu zum Kuscheln.

Grisu, der Feuerwehrdrache? Ja, denn der Besuch des Nikolauses in der Kinderklinik wird seit einigen Jahren von ehrenamtlichen Helfern der Ortsfeuerwehr Stadtmitte unterstützt.

Kinderklinik in Wolfsburg­: Das moderne Haus wird erst im September eröffnet. Quelle: Roland Hermstein

Auch für den Nikolaus gelten strenge Hygieneauflagen

Auch dieses Jahr galt es für den Nikolaus, besondere Vorkehrungen zu treffen, denn die strengen Corona-Vorgaben machen vor niemandem Halt. Um Patientenkontakte zu vermeiden, musste er sich zusammen mit der Feuerwehr einen ausgeklügelten Plan überlegen. Sie baten die Stationsteams um Hilfe, damit die Schühchen und Stiefelchen der kleinen Patienten rechtzeitig geputzt vor den Türen der Patientenzimmer standen.

Wolfsburger Geschäftsleute beteiligen sich finanziell an der Aktion

Mit dieser Aktion möchte die Ortsfeuerwehr Stadtmitte den Kindern ein Lächeln ins Gesicht zaubern und ihnen auf diesem Wege eine gute Besserung wünschen.

Die Ortsfeuerwehr Stadtmitte organisierte den Nikolaus-Besuch bereits zum fünften Mal und wird dabei von zahlreichen Helfern unterstützt. Ein besonderer Dank gilt auch den Sponsoren Edeka Klamka aus Detmerode, der Bäckerei Cadera und dem Immobilienmakler Wolfgang Buskohl.

