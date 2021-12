Wolfsburg

Was heute in der Volkswagenstadt wichtig ist und worüber wir Sie als Leser der WAZ auf dem Laufenden halten, verraten wir Ihnen gleich am frühen Morgen. So starten Sie gut informiert in den Tag.

2G-Regel geht, FFP2-Maskenpflicht kommt:

Die Erleichterung bei den Wolfsburger Kaufleuten währte nur kurz. Am Donnerstag war die 2G-Regel im niedersächsischen Einzelhandel gekippt worden. Am Samstag verzeichneten die Händler in der Porschestraße dann auch wieder mehr Kundschaft.

Jedoch befürchtet die Landesregierung nun „Einkaufstourismus“ und reagiert mit alternativen Regelungen: Ab Dienstag soll im gesamten Einzelhandel eine FFP2-Maskenpflicht gelten. Eine Unterscheidung zwischen Geschäften des täglichen Bedarfs und anderen Einzelhandelsgeschäften soll es dabei nicht geben.

Passanten mit Einkaufstüten in der Porschestraße: Der große Run auf die Geschäfte in Wolfsburg blieb am Samstag trotz der gekippten 2G-Regelung aus. Quelle: Britta Schulze

Neue Soft- und Hardware für den Golf 8

Mit neuer Software und neuer Hardware will Volkswagen die Probleme bei der Bedienung des Golf beheben. Vor allem die Sprachbedienung soll verbessert werden. Dafür werden künftig leistungsfähigere Chips verbaut, von der verbesserten Softwaren sollen auch bereits ausgelieferte Fahrzeuge profitieren können. Das Unternehmen ruft alle Golf 8 in die Werkstätten zurück, um dem Auto ein kostenloses Software-Update aufzuspielen.

„Hallo Golf“: Vor allem die Sprachbedienung soll verbessert werden. Quelle: Dpa

Junge Mode aus Wolfsburg

Sie mögen Fußball und Mode: Marvin Kawurek (21), Canel Topsakal (20) und Luan Maziemke (19) vom SSV Vorsfelde haben ein eigenes Streetwear-Label herausgebracht: „Verseau“. Damit planen sie jetzt eine Weihnachtsaktion für den guten Zweck.

Es gilt wieder 2G in vielen Wolfsburger Freizeiteinrichtungen:

– Die neue niedersächsische Corona-Verordnung lässt dies zu, wenn gleichzeitig nur 70 Prozent Kapazitäten ausgelastet werden. Wegen der hohen Inzidenz galt noch vor einigen Tagen die 2G-plus-Regel. Diese Einrichtungen gewähren Besuchern unter 2-G-Bedingungen (geimpft oder getestet mit Nachweis, zusätzliches Testen entfällt) Zutritt:– Planetarium– Kunstmuseum– Theater– Badeland– Cinemaxx-Kino

Auch Behörden haben 2G eingeführt – wie zum Beispiel die Stadtwerke im Nordkopf-Tower. Im Rathaus und den Verwaltungsstellen in den Ortsteilen gilt hingegen gilt 3G. Die Einlasskontrollen für den Publikumsverkehr erfolgen in den Rathäusern A, B und D am jeweiligen Haupteingang. Nebeneingänge sind für den Publikumsverkehr nicht mehr geöffnet.

– 2G plus gilt weiterhin im Phaeno und in der Autostadt.

Kunstmuseum Wolfsburg: Hier gilt wieder 2G. Quelle: Marek Kruszewski

Neuhaus – Haltestellen werden nicht angefahren:

Die WVG informiert, dass ab sofort bis voraussichtlich Donnerstag, 23. Dezember , die Haltestellen „Am Seeteich“ und „Thingplatz“ in Neuhaus von der Linie 204 und einigen Schulfahrten der Linien 203 und 216 nicht angefahren werden. Der Grund sind Bauarbeiten an der Wasserversorgung. Alternativ können die Fahrgäste an der Haltstelle Burg ein- und aussteigen. Von der Maßnahme sind die WVG-Linien 203, 204 und 216 betroffen.

Das sind die Blitzerstandorte:

– In dieser Woche plant die Stadt Messungen in der Mörser Straße in Ehmen, in der Rabenbergstraße und in der Straße Zum Fuhrenkamp in der Tiergartenbreite Außerdem blitzt es an der B 188.

Achtung Autofahrer: Unter anderem wird in der Innenstadt diese Woche geblitzt. Quelle: Britta Schulze

Impfungen in der City-Galerie:

Im Obergeschoss der City-Galerie finden regelmäßig Impfungen statt. In der Woche vor und nach Weihnachten gelten dafür andere Termine als üblich: Von Montag bis Donnerstag, 20. bis 23. Dezember, wird jeweils von 9 bis 19 Uhr geimpft, leicht geänderte Uhrzeiten gelten für die Impftermine von Montag bis Donnerstag, 27. bis 30. Dezember, dann wird von 9 bis 16 Uhr gepikst.

Jeweils freitags ist eine Terminbuchung für die darauffolgende Woche über das Landesportal unter impfportal-niedersachsen.de oder unter Tel. 0800 9988 665 möglich. Bei freien Kapazitäten werden zusätzlich täglich von Terminkarten mit Impfzeiträumen für den entsprechenden Tag ausgegeben. Die Ausgabe der Terminkarten beginnt um 9 Uhr. Die Terminkarte ist nicht namensgebunden. Das Impfangebot für Auffrischimpfungen richtet sich nach der aktuellen STIKO-Empfehlung. Eine Auffrischimpfung erfolgt, wenn die Zweitimpfung mindestens fünf Monat zurückliegt.

Großer Ansturm: In der City-Galerie warten viele Wolfsburgerinnen und Wolfsburger auf ihre Impfung gegen das Coronavirus. Quelle: Ann Kathrin Wucherpfennig

Auf dem Theaterparkplatz gibt es jetzt ein Testzentrum:

– Auf dem Theater-Parkplatz wurde ein Testzentrum eingerichtet. Aus diesem Grund sind die Parkmöglichkeiten dort ab sofort eingeschränkt. Der Betrieb des Testzentrums ist voraussichtlich bis Ende Februar 2022 geplant.

Lange Warteschlangen vor dem Corona-Testzentrum in der City-Galerie. Quelle: Britta Schulze

LSW-Bauarbeiten in der Nordsteimker Straße:

– Noch bis Ende Dezember finden in der Nordsteimker Straße Arbeiten der LSW statt. Deshalb kann die Haltestelle „Emmausheim“ in Fahrtrichtung Stadtwerke aktuell nicht angefahren werden. Eine Ersatzhaltestelle wurde in der Straße „Unter den Eichen“ eingerichtet, diese wird von den KVG-Linien 360 und 383 nicht bedient.

Lessingstraße in Teilen gesperrt:

– Der Fuß- und Fahrradweg sowie die Fahrbahn zwischen Hotel Global Inn und der Seilerstraße werden aktuell saniert und neu gestaltet. Folgende Sperrungen und Umleitungen sind dafür laut Stadt bis zum 30. April 2022 vorgesehen: Der östliche Rad- und Fußweg an der Lessingstraße wird in Fahrtrichtung Heinrich-Nordhoff-Straße gesperrt. Eine Umleitung erfolgt über die Seiler- und Kleiststraße. Außerdem wird die Seilerstraße zur Einbahnstraße in Fahrtrichtung Lessingstraße, so dass das Einfahren von der Lessingstraße in die Seilerstraße nicht möglich sein wird. Die Grundstücke sind weiterhin über Zuwegungen erreichbar und auch die Energie- und Wasserversorgung ist gewährleistet.

In der Lessingstraße finden aktuell Bauarbeiten statt, darauf sollten sich Autofahrer einstellen. Quelle: Roland Hermstein

Weihnachtsmarkt in der Autostadt:

– In der Autostadt läuft der „Wintermarkt“ mit Weihnachtsbuden, Rodeln und Schlittschuhbahn. Die Eislauffläche hat täglich von 10 bis 22 Uhr geöffnet, um 17 Uhr gibt es täglich eine Eis-Disco und der Wintermarkt hat heute von 12 bis 22 Uhr geöffnet. Ab 23. Dezember wird er geschlossn und abgebaut – wegen der ab 24. Dezember gültigen Warnstufe 3 in Niedersachsen. Es gilt 2G plus.

Das macht Spaß: Winter im Autostadt-Park. Quelle: Roland Hermstein

Weihnachtsmärchen im Scharoun Theater:

– Im letzten Jahr fiel das Weihnachtsmärchen Pandemie-bedingt aus, in diesem Jahr wird diese schöne Wolfsburger Tradition fortgesetzt: „Die kleine Hexe“ wird bis zum 22. Dezember im Scharoun-Theater aufgeführt. Alle Termine für Vorstellungen finden Sie hier. Es gilt 2G. Seit Montag gibt es auch eine Corona-Teststation direkt vor dem Theater.

