Wolfsburg

Was heute in der Volkswagenstadt wichtig ist und worüber wir Sie als Leser der WAZ auf dem Laufenden halten, verraten wir Ihnen gleich am frühen Morgen. So starten Sie gut informiert in den Tag.

Grizzlys spielen gegen Bremerhaven:

Um 14 Uhr treffen die Wolfsburger Grizzlys in der Deutschen Eishockey Liga auf die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven. Für das Spiel in der EisArena sind noch Tickets erhältlich. Es gilt die 2G-plus-Regel. Besucher müssen daher geimpft oder genesen sein und zusätzlich einen negativen Corona-Test vorweisen. Für Menschen mit Booster-Impfung entfällt der Test. Ab zwei Stunden vor Spielbeginn steht eine Teststation direkt vor dem Fantreff.

Die Grizzlys: Sie spielen heute gegen Bremerhaven. Quelle: Britta Schulze

Neue Corona-Regeln treten in Kraft:

– Ab heute gelten neue Corona-Regeln in Wolfsburg. Die wohl größte Neuerung: Im Einzelhandel gilt ab sofort die 2G-Regel. Ausnahmen gibt es für Geschäfte des täglichen Bedarfs, dazu zählen Supermärkte, Drogerien, Apotheken, Gartenmärkte, Geschäfte mit Tierbedarf, Zeitungs- und Buchläden, Läden mit Fahrkartenverkauf, Geschäfte mit Post- und Versandhandel sowie Werkstätten für Autos, Fahrräder oder Elektronikgeräte. Außerdem gibt es strenge Kontaktbeschränkungen für Ungeimpfte: Ein Haushalt darf sich nur noch mit maximal zwei weiteren Personen aus einem anderen Haushalt treffen.

Gottesdienst zum Gedenken an verstorbene Kinder:

Von 16 bis 18 Uhr gibt es in der Heilig-Geist-Kirche, Röntgenstraße 81, einen Gottesdienst zum Gedenken an verstorbene Kinder. Die Veranstalter laden anlässlich des Weltgedenktages für verstorbene Kinder alle Menschen zu einem Wandel-Gottesdienst ein, die um ein Kind trauern – egal, wie alt es war. „Mit der weltweiten Trauergemeinde am zweiten Sonntag im Dezember wollen wir ein Licht für jedes verstorbene Kind anzünden“, heißt es in der Einladung. Betroffene können für eine Viertelstunde vorbeikommen, eine Kerze anzünden, sich am Taufbecken segnen lassen und einen „Gottesdienst-to-Go“ mit nach Hause nehmen. Eine Mund-Nasen-Bedeckung ist vorgeschrieben.

Gedenkgottesdienst für verstorbene Kinder: Er beginnt um 16 Uhr in der Heilig-Geist-Kirche. Quelle: Hospiz Wolfsburg

Wissenschaftler sind im Phaeno zu Gast:

– Mit „Meet the Scientist“ startet das Phaeno ein neues Format. Von 11 bis 16 Uhr sind heute erstmals zwei junge Wissenschaftler aus der Region zu Gast, die ihre Forschungsarbeiten mitten in der Ausstellung des phaeno vorstellen. Phaeno-Besucher haben die Möglichkeit, sie kennenzulernen und Fragen zu stellen. Zum Auftakt berichtet Stephan Steinke zusammen mit Kristian Roth von der Generierung und Wirkung monoklonaler Antikörper gegen verschiedenste Krankheitserreger, unter anderen auch das neuartige Coronavirus.

Spendenhütte am Tierheim Sülfeld:

Da der traditionelle Gabentisch am zweiten Advent nicht stattfinden konnte, wird das Tierheim an den Adventssonntagen 12. und 19. Dezember jeweils von 14 bis 17 Uhr am Eingang eine Spendenhütte öffnen, an der Spenden jeder Art für das Tierheim abgegeben werden können. Das Team bittet alle Spender, die Mindestabstände einzuhalten und die Maskenpflicht zu beachten. Ein Zutritt zum Tierheim ist nicht möglich. Auf jeden Spender wartet an der Hütte ein kleines Dankeschön.

Das Tierheim in Sülfeld: Hier gibt es eine Spendenhütte. Quelle: Sebastian Bisch

Lebendiger Adventskalender in Fallersleben:

Der Kultur- und Denkmalverein Fallersleben e.V. ist heute Ausrichter des vor vielen Jahren von den Fallersleber Kirchengemeinden ins Leben gerufenen „Lebendigen ökumenischen Adventskalenders“. Um 18 Uhr können Interessierte in den Hof des Fallersleber Schlosses kommen.

Weihnachtsbaumverkauf in Nordsteimke:

– Trotz Corona bietet Günther Graf von der Schulenburg wieder einen Weihnachtsbaumverkauf auf dem Nordsteimker Rittergut. Am dritten Adventswochenende gibt es Nordmanntannen und mehr. Für den Baumverkauf auf dem weihnachtlich geschmückten Hof gilt die 3G-Regel: Genesene, Geimpfte und Getestete können sich heute von 11 bis 17 Uhr ihre Nordmanntanne nach Wunsch aussuchen. Für diejenigen, die draußen an den Ständen etwas essen möchten, gilt 2G (geimpft, genesen). Wer im Restaurant „Wildfrisch“ speisen möchte, für den ist 2G plus (mit Test) Pflicht. Am Hof-Eingang gibt es eine Kontrolle. Beim „Lindenhof“ in Nordsteimke ist übrigens eine Corona-Teststation.

Rittergut: Hier gibt es am Wochenende Weihnachtsbäume. Quelle: Roland Hermstein

3G im Wolfsburger Rathaus und den Sprechstellen:

– Seit Montag dürfen nur Geimpfte, Genesene und Getestete die Wolfsburger Stadtverwaltung betreten. Die Einlasskontrollen für den Publikumsverkehr erfolgen in den Rathäusern A, B und D am jeweiligen Haupteingang. Nebeneingänge sind für den Publikumsverkehr nicht mehr geöffnet.Die 3 G-Regel gilt auch in den Rathäusern C, E sowie in den Verwaltungsstellen, den Stadt- und Ortsteilsprechstellen und im Alvar-Aalto-Kulturhaus. Hier wird die Kontrolle von den Beschäftigten vor Ort durchgeführt.

Seit Montag gilt 3G im Rathaus. Es gibt Kontrollen am Eingang. Quelle: Boris Baschin

Das sind die Blitzerstandorte:

– In dieser Woche plant die Stadt Messungen in der Von-Droste-Hülshoff-Straße in Reislingen Südwest, in der Schillerstraße sowie in der Friedrich-Ebert-Straße in der Stadtmitte und in der Brunsroder Straße in Ehmen.

Achtung Autofahrer: Unter anderem wird in der Innenstadt diese Woche geblitzt. Quelle: Britta Schulze

Auf dem Theaterparkplatz gibt es jetzt ein Testzentrum:

– Auf dem Theater-Parkplatz wurde ein Testzentrum eingerichtet. Aus diesem Grund sind die Parkmöglichkeiten dort ab sofort eingeschränkt. Der Betrieb des Testzentrums ist voraussichtlich bis Ende Februar 2022 geplant.

Lange Warteschlangen vor dem Corona-Testzentrum in der City-Galerie. Quelle: Britta Schulze

2G plus in Wolfsburg:

– Seit vergangenem Mittwoch gilt die Warnstufe 2 der niedersächsischen Corona-Verordnung. In vielen Bereichen gilt die 2G-plus-Regel: Nur noch Geimpfte und Genesene dürfen zum Friseur, zum Sport oder ins Restaurant und auch nur dann, wenn sie zusätzlich einen negativen Corona-Test vorweisen können. Außerdem ist bereits seit Mittwoch in geschlossenen Räumen, die öffentlich oder im Rahmen eines Besuchs- oder Kundenverkehrs zugänglich sind, eine FFP2-Maske vorgeschrieben.

– Seit vergangenem Samstag sind Personen, die eine Booster-Impfung haben, von der Testpflicht im Rahmen von 2G plus ausgenommen.

2G plus: An heute gilt diese Corona-Regel in vielen öffentlichen Bereichen auch in Wolfsburg. Quelle: Stefan Sauer

LSW-Bauarbeiten in der Nordsteimker Straße:

– Noch bis Ende Dezember finden in der Nordsteimker Straße Arbeiten der LSW statt. Deshalb kann die Haltestelle „Emmausheim“ in Fahrtrichtung Stadtwerke aktuell nicht angefahren werden. Eine Ersatzhaltestelle wurde in der Straße „Unter den Eichen“ eingerichtet, diese wird von den KVG-Linien 360 und 383 nicht bedient.

Lessingstraße in Teilen gesperrt:

– Der Fuß- und Fahrradweg sowie die Fahrbahn zwischen Hotel Global Inn und der Seilerstraße werden aktuell saniert und neu gestaltet. Folgende Sperrungen und Umleitungen sind dafür laut Stadt bis zum 30. April 2022 vorgesehen: Der östliche Rad- und Fußweg an der Lessingstraße wird in Fahrtrichtung Heinrich-Nordhoff-Straße gesperrt. Eine Umleitung erfolgt über die Seiler- und Kleiststraße. Außerdem wird die Seilerstraße zur Einbahnstraße in Fahrtrichtung Lessingstraße, so dass das Einfahren von der Lessingstraße in die Seilerstraße nicht möglich sein wird. Die Grundstücke sind weiterhin über Zuwegungen erreichbar und auch die Energie- und Wasserversorgung ist gewährleistet.

In der Lessingstraße finden aktuell Bauarbeiten statt, darauf sollten sich Autofahrer einstellen. Quelle: Roland Hermstein

Weihnachtsmarkt in der Autostadt:

– In der Autostadt läuft der „Wintermarkt“ mit Weihnachtsbuden, Rodeln und Schlittschuhbahn. Die Eislauffläche hat täglich von 10 bis 22 Uhr geöffnet, um 17 Uhr gibt es täglich eine Eis-Disco und der Wintermarkt hat heute von 12 bis 22 Uhr geöffnet. Es gilt 2G plus.

Das macht Spaß: Winter im Autostadt-Park. Quelle: Roland Hermstein

Programm im Scharoun Theater:

– Im letzten Jahr fiel das Weihnachtsmärchen Pandemie-bedingt aus, in diesem Jahr wird diese schöne Wolfsburger Tradition fortgesetzt: „Die kleine Hexe“ wird bis zum 22. Dezember im Scharoun-Theater aufgeführt. Alle Termine für Vorstellungen finden Sie hier. Es gilt 2G plus. Seit Montag gibt es auch eine Corona-Teststation direkt vor dem Theater.

Die kleine Hexe: Das Weihnachtsmärchen ist im Scharoun Theater zu sehen. Quelle: Roland Hermstein

Kulturzentrum Hallenbad stellt Betrieb vorübergehend ein:

– Das Kulturzentrum im Schachtweg hat wegen der aktuellen Corona-Lage den Betrieb im Dezember eingestellt – alle Veranstaltungen wurden verschoben oder abgesagt. Wenn es die Situation zulassen sollte, wird es ab Januar wieder Programm geben.

