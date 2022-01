Wolfsburg

Was heute in der Volkswagenstadt wichtig ist und worüber wir Sie als Leser der WAZ auf dem Laufenden halten, verraten wir Ihnen gleich am frühen Morgen. So starten Sie gut informiert in den Tag.

VfL Wolfsburg vor richtungsweisendem Spiel:

– Wohin geht die Reise des VfL Wolfsburg? Gelingt den kriselnden Wölfen im Spiel gegen Hertha BSC am Samstag der Befreiungsschlag oder rutscht das Team von Trainer Florian Kohfeldt noch tiefer in den Abstiegskampf hinein? Anpfiff ist um 15.30 Uhr in der Volkswagen Arena. Nur 500 Fans werden wegen der Corona-Bestimmung im Stadion live dabei sein dürfen.

Impfangebot für Kinder im VfL-Fanhaus:

– Es gibt ein neues Impfangebot der Stadt Wolfsburg für fünf- bis elfjährige Kinder im VfL-Fanhaus im Allerpark. Die Termine sind über das Impfportal des Landes Niedersachsen buchbar. Erstimpfungen sind an der VW-Arena am 13., 17., 18., 19. und 26. Januar sowie am 2. Februar, jeweils von 10 bis 18 Uhr, möglich. Weitere Termine will die Verwaltung Ende Januar zur Verfügung stellen.

Lesen Sie auch:

Seit Donnerstag werden Kinder von fünf bis elf Jahren im VfL-Fanhaus geimpft. Quelle: Nancy Heusel

Volkswagen impft auch Angehörige:

– Ab sofort können auch wieder die nahen Angehörigen von Beschäftigten gegen Covid-19 immunisiert werden. Dabei bietet das Gesundheitswesen die Impfstoffe Biontech und Moderna an – je nach Alter und Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko).

Lesen Sie auch:

Absatz bei Volkswagen:. Quelle: Lars Landmann

Wochenmarkt vor dem Rathaus, in Fallersleben und Detmerode:

– Von 8 bis 13 Uhr bieten verschiedene Beschicker auf dem Rathausplatz in Wolfsburg, in Fallersleben und Detmerode frisches Obst und Gemüse, Fleisch und Wurst, Brot und Blumen an.

Lesen Sie auch:

Wochenmarkt ist heute in Westhagen und in der Nordstadt. Quelle: Boris Baschin

Neujahrsempfang des Theaterrings:

– „Mitte Januar ist ein guter Zeitpunkt, um noch einmal auf das neue Jahr 2022 anzustoßen”, meint Dorothea Frenzel, Vorsitzende des Theaterrings Wolfsburg. Aus diesem Grund lädt der Theaterring nicht nur seine Mitglieder, sondern alle interessierten Theatergäste zum Neujahrsempfang heute um 19.30 Uhr ins Große Haus ein. Natürlich gibt es neben der traditionellen Ansprache und dem Anstoßen mit einem Glas Sekt in der Pause auch wieder ein beschwingt musikalisches Rahmenprogramm, das nach einem begeisterten Auftritt 2019 ein weiteres Mal Géza Gál mit seiner Band „Jazz-Affair” bestreiten wird.

Lesen Sie auch:

Géza Gál’s Jazz Affair. Quelle: D. Gal

Fünf Shows im Planetarium:

– Um 11.30 Uhr läuft „Das Geheimnis der Papierrakete“, um 13 Uhr „Ein Sternbild für Flappi“, um 14.30 Uhr „Der Sprung ins All“, um 16 Uhr „Erde – Geburt eines Planeten“ und um 17.30 Uhr „Die Drei ??? – Das Dorf der Teufel“. Es gilt 2G, Karten gibt es online und an der Tageskasse des Planetariums.

Fünf Shows gibt es am Samstag im Wolfsburger Planetarium. Quelle: Planetarium Wolfsburg

10 KW – Kunstmuseum Wolfsburg verlängert Ausstellung:

– Zehn Künstlerinnen und Künstler, zehn Kunstwerke: Das Kunstmuseum Wolfsburg verlängert die Ausstellung der Wolfsburger Künstlergruppe 10 KW bis zum 31. Januar. Bis dahin präsentiert die Wolfsburger Künstlergruppe in der Medienlounge ihre in der Ausgabe 2021 des ready4work-Kunstkalenders abgebildeten Werke. Restexemplare der aktuellen Kalenderedition für das Jahr 2022 sind im Museumsshop erhältlich. Die Ausstellung ist während der regulären Öffnungszeiten des Kunstmuseums Wolfsburg zu besichtigen.

Lesen Sie auch:

Eröffnung der Ausstellung der Wolfsburger Künstlergruppe 10 KW im Kunstmuseum Wolfsburg. Quelle: Matthias Leitzke

Verschärfte Zutrittsregeln am Klinikum:

– Im Klinikum Wolfsburg gelten angesichts der hochansteckenden Omikron-Variante angepasste Zutrittsregeln. Seit Montag müssen auch alle Patienten, die im Klinikum rein ambulant behandelt oder untersucht werden, am Haupteingang einen aktuellen negativen Covid-19-Test vorzeigen. Diese Regelung gilt unabhängig des Impf- und Genesenen-Status und zusätzlich für alle Kinder, auch wenn diese jünger als sechs Jahre alt sind.

Lesen Sie auch:

Angespannte Lage im Wolfsburger Klinikum: Es fehlt Personal

Das Klinikum Wolfsburg verschärft die Zutrittsregeln: Alle Patienten, die ambulant behandelt werden, müssen einen Corona-Test vorzeigen. Quelle: Britta Schulze

FFP2-Maskenpflicht im Einzelhandel:

– Im gesamten Einzelhandel gilt eine FFP2-Maskenpflicht. Eine Unterscheidung zwischen Geschäften des täglichen Bedarfs und anderen Einzelhandelsgeschäften gibt es nicht mehr.

– Und auch im Rathaus gilt jetzt eine FFP2-Maskenpflicht.

Lesen Sie auch:

FFP2-Maskenpflicht im Einzelhandel: Gilt nach wie vor auch in Wolfsburg. Quelle: Friso Gentsch

Wolfsburger wählen die Sportler des Jahres:

– Nach der großartigen Resonanz im vergangenen Jahr haben jetzt wieder alle Wolfsburger die Möglichkeit, sich an der Sportler/innen-Wahl des Jahres 2021 zu beteiligen und für ihre Favoriten und der Mannschaft des Jahres online abzustimmen. Trotz der Corona-Pandemie haben dieses Jahr viele Wolfsburger Sportler großartige Leistungen bei den Olympischen Sommerspielen oder bei Welt-, Europa- und Deutschen Meisterschaften erbracht. Eine Stimmabgabe kann hier erfolgen und läuft bis zum 18. Januar.

Lesen Sie auch:

Olympia-Bronzemedaillen-Gewinnerin Giovanna Scoccimarro vom MTV Vorsfelde. Auch sie kann zur Sportlerin des Jahres gekürt werden. Quelle: privat / AP

Impfungen in der City-Galerie:

– Im Obergeschoss der City-Galerie finden regelmäßig Impfungen statt. Jeweils freitags ist eine Terminbuchung für die darauffolgende Woche über das Landesportal unter impfportal-niedersachsen.de oder unter Tel. 0800 9988 665 möglich. Bei freien Kapazitäten werden zusätzlich täglich von Terminkarten mit Impfzeiträumen für den entsprechenden Tag ausgegeben. Die Ausgabe der Terminkarten beginnt um 9 Uhr. Die Terminkarte ist nicht namensgebunden. Das Impfangebot für Auffrischimpfungen richtet sich nach der aktuellen STIKO-Empfehlung.

Lesen Sie auch:

Großer Ansturm: In der City-Galerie warten viele Wolfsburgerinnen und Wolfsburger auf ihre Impfung gegen das Coronavirus. Quelle: Ann Kathrin Wucherpfennig

Lessingstraße in Teilen gesperrt:

– Der Fuß- und Fahrradweg sowie die Fahrbahn zwischen Hotel Global Inn und der Seilerstraße werden aktuell saniert und neu gestaltet. Folgende Sperrungen und Umleitungen sind dafür laut Stadt bis zum 30. April 2022 vorgesehen: Der östliche Rad- und Fußweg an der Lessingstraße wird in Fahrtrichtung Heinrich-Nordhoff-Straße gesperrt. Eine Umleitung erfolgt über die Seiler- und Kleiststraße. Außerdem wird die Seilerstraße zur Einbahnstraße in Fahrtrichtung Lessingstraße, so dass das Einfahren von der Lessingstraße in die Seilerstraße nicht möglich sein wird. Die Grundstücke sind weiterhin über Zuwegungen erreichbar und auch die Energie- und Wasserversorgung ist gewährleistet.

Lesen Sie auch:

In der Lessingstraße finden aktuell Bauarbeiten statt, darauf sollten sich Autofahrer einstellen. Quelle: Roland Hermstein

Lesen Sie auch Neuer Nachrichten-Service: So kommt die WAZ direkt auf Ihr Handy

Von der Redaktion