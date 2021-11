Wolfsburg

Was heute in der Volkswagenstadt wichtig ist und worüber wir sie als Leser der WAZ auf dem Laufenden halten, verraten wir Ihnen gleich am frühen Morgen. So starten Sie gut informiert in den Tag.

Trinkwasserleitungen werden erneuert:

– Am Montag, 29. November, beginnt die LSW Netz (LSW) mit Erneuerungsarbeiten an der Trinkwasserinfrastruktur im Bereich der Nordsteimker Straße und Walter-Flex-Weg. Die Trinkwasserverteilleitung wird auf einer Länge von rund 350 Metern unter Einsatz des Spülbohrverfahrens gelegt, um die Beeinträchtigungen für Anwohner und den öffentlichen Straßenverkehr so gering wie möglich zu halten. Die Arbeiten finden im nördlichen Geh- und Radweg der Nordsteimker Straße statt. Dazu ist es notwendig, den Geh- und Radweg-Abschnitt während der Baumaßnahme zu sperren, die Umleitung für den Fuß- und Radverkehr ist ausgeschildert. Ferner muss die Bushaltestelle „Diakonie Emmaus-Heim“ in die Straße „Unter den Eichen“ verlegt werden. Die Arbeiten im Bereich des Walter-Flex-Wegs finden teilweise in offener Bauweise statt, entsprechend plant die LSW, den Fahrbahnabschnitt ab 6. Dezember halbseitig zu sperren. Alle Zufahrten und Parkmöglichkeiten sind weiterhin erreichbar, auch die Trinkwasserversorgung ist gewährleistet. Die Um- und Einbindearbeiten erfolgen erst zu einem späteren Zeitpunkt, betroffene Anwohner werden rechtzeitig von der LSW informiert. Die Arbeiten sollen voraussichtlich kurz vor Weihnachten fertig sein.

Bauarbeiten der LSW starten:

– Am Montag, 29. November, gilt eine änderte Verkehrsführung im Rahmen der von der LSW Netz (LSW) durchgeführten umfangreichen Ausbau- und Erneuerungsmaßnahme zur Fernwärme- und Trinkwasserversorgung in der Wolfsburger Innenstadt. Der Ausbau der Fernwärmeinfrastruktur ist im Zuge der Anbindungen der Neubaugebiete Hellwinkel Terrassen, Steimker Gärten und Sonnenkamp notwendig.

Die LSW Netz (LSW) tauscht aktuell im ersten Abschnitt die Fernwärme- und Trinkwasserleitung auf einer Länge von rund 300 Metern aus. Die Arbeiten laufen planmäßig, nun ändert sich nun die bestehende Verkehrsführung: Die Straße „Am Mühlengraben“ wird aus Richtung „Rothenfelder Straße“ bis „Suhlgarten“ zur Einbahnstraße. Weiterführend wird die Zufahrt zum Schillerteich-Center über eine Ampel, zwischen dem Parkplatz “Schillerteich-Center“ und der Straße “Suhlgarten“, geregelt. Vom Schillerteich-Center kommend wird die Straße Richtung „Rothenfelder Straße“ voll gesperrt. Die Einfahrten zu den Parkplätzen in diesem Abschnitt werden durch Überfahrtsmöglichkeiten gewährt. Zur Entlastung wird der östliche Bereich des „Suhlgartens“ in Richtung „Rothenfelder Straße“ zur Einbahnstraße. Fußgänger können den Baustellenbereich frei passieren. Ebenso sind alle Hauseingänge uneingeschränkt erreichbar.

Der Start des nachfolgenden Bauabschnitts ist je nach Witterungslage im Frühjahr 2022 geplant und betrifft den Bereich Am Mühlengraben - Suhlgarten – Friedrich-Ebert-Straße. Den Abschluss bildet der dritte Bauabschnitt, der in der Rothenfelder Straße voraussichtlich 2023 umgesetzt wird. Insgesamt werden rund 5 Millionen Euro zur Umsetzung dieses Projektes für eine leistungsstarke Trinkwasser- und Wärmeversorgung investiert.

Brücke in Flechtorf ist halbseitig gesperrt

Zu Beginn der Woche ist in der Ortsdurchfahrt Flechtorf mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen: Ab Montag, 29. November, muss aufgrund von Bauarbeiten die Brücke an der Abzweigung Alte Braunschweiger Straße/Zum Schwarzen Kamp/ Beienroder Straße halbseitig gesperrt werden. Eine Ampelschaltung ist eingerichtet. Die Maßnahme wird von der Avacon ausgeführt und voraussichtlich bis 18. Dezember dauern.

Weihnachtsmarkt in der Porschestraße:

– In der Innenstadt von Wolfsburg findet auch heute der Weihnachtsmarkt statt, die Buden haben von 11 bis 21 Uhr geöffnet geöffnet. Die weihnachtlich geschmückten Hütten bieten neben Kunsthandwerk auch vielerlei kulinarische Angebote: Klassiker wie Crêpes, Schmalzkuchen, Poffertjes, Würstchen und Mandeln gibt es ebenso wie ungarische, italienische, finnische und russische Spezialitäten. Auch bei den Getränken wartet eine große Auswahl: Glühwein, Tee oder Kinderpunsch gehören ebenso dazu wie warme Cocktails. Es gilt 2G und Besucher brauchen ein Bändchen.

Lesen Sie auch:

Weihnachtsmarkt in Wolfsburg: Essen und Getränke gibt es nur mit Bändchen. Ab heute wird auch der Bereich vor der City-Galerie eingezäunt. Quelle: Britta Schulze

Lose für den „City-Galerie Adventskalender“:

– Die Lose für den „City Galerie Adventskalender“ werden in der WAZ-Geschäftsstelle, Porschestraße 74, und am Info-Stand der City-Galerie für 10 Euro verkauft. WAZ-Abonnenten erhalten in der Geschäftsstelle einen Rabatt von zwei Euro. Die Losnummern sind in den digitalen Adventskalender integriert, der vom 1. bis zum 24. Dezember an die Fassade des Einkaufscenters projiziert wird. Teilnehmer können hochwertige Preise gewinnen und gleichzeitig unterstützen sie den Verein „Wolfsburger Elfen helfen“.

Weihnachtsmarkt in der Autostadt:

– In der Autostadt läuft der „Wintermarkt“ mit Weihnachtsbuden, Rodeln und Schlittschuhbahn. Einen echten Leckerbissen gibt es für Motorsportfans: Porsche zeigt im ZeitHaus einige seiner legendären Rennwagen. Und natürlich wird am ersten Advent der erste Kraftwerk-Schornstein wieder in Form einer roten Kerze angestrahlt. Die Eislauffläche hat täglich von 10 bis 22 Uhr geöffnet, um 17 Uhr gibt es täglich eine Eis-Disco und der Wintermarkt hat heute von 12 bis 22 Uhr geöffnet.

Lesen Sie auch:

Das macht Spaß: Winter im Autostadt-Park. Quelle: Roland Hermstein

Weihnachtsmärchen im Scharoun Theater:

– Im letzten Jahr fiel das Weihnachtsmärchen pandemie-bedingt aus, in diesem Jahr wird diese schöne Wolfsburger Tradition fortgesetzt: „Die kleine Hexe“ wird bis zum 22. Dezember im Scharoun-Theater aufgeführt. Am Montag um 9 Uhr. Alle Termine für Vorstellungen finden Sie hier.

Lesen Sie auch:

Die kleine Hexe: Das Weihnachtsmärchen ist im Scharoun Theater zu sehen. Quelle: Roland Hermstein

