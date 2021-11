Wolfsburg

Was heute in der Volkswagenstadt wichtig ist und worüber wir sie als Leser der WAZ informieren, verraten wir Ihnen gleich am frühen Morgen. Damit Sie informiert in den Tag starten können.

Ab heute gilt 1G im Klinikum:

– Das Klinikum Wolfsburg passt die Zutrittsregeln für Besucher an: Unabhängig vom Impf- oder Genesenen-Status dürfen Besucher das Krankenhaus nur noch betreten, wenn sie am Haupteigang einen aktuellen negativen Corona-Test vorweisen. Erforderlich ist ein Antigen-Schnelltest, der nicht älter als 24 Stunden ist, beziehungsweise ein PCR-Test, der nicht länger als 48 Stunden zurückliegt. Zusätzlich müssen alle während ihres Aufenthalts im Klinikum durchgängig eine FFP2-Maske (ohne Atemauslassventil) tragen.

Wolfsburger Klinikum: Ab heute gelten neue Hygieneregeln. Quelle: Roland Hermstein

Impfen in der City-Galerie:

– Die Stadt Wolfsburg reagiert auf die hohe Corona-Inzidenz: Seit Donnerstag gilt fast überall 2G. Zudem wird in der City-Galerie geimpft: montags und freitags gibt es von 10 bis 16 Uhr im 1. Obergeschoss ein Impfangebot ohne Termin.

Impfen ohne Termin: Das ist in der City-Galerie montags und freitags von 10 bis 16 Uhr möglich. Quelle: Roland Hermstein

Buden öffnen auf dem Weihnachtsmarkt:

– Heute öffnen die Buden auf dem Weihnachtsmarkt, die offizielle Eröffnung mit Oberbürgermeister Dennis Weilmann ist am Donnerstag, 25. November. Die weihnachtlich geschmückten Hütten bieten neben Kunsthandwerk auch vielerlei kulinarische Angebote: Klassiker wie Crêpes, Schmalzkuchen, Poffertjes, Würstchen und Mandeln gibt es ebenso wie ungarische, italienische, finnische und russische Spezialitäten. Auch bei den Getränken wartet eine große Auswahl: Glühwein, Tee oder Kinderpunsch gehören ebenso dazu wie warme Cocktails.

City-Galerie: Andreas Schwarzkopf (von links), Nicole Stuhlmüller, Frank Hitzschke, und Daniela Voß hoffen, dass viele Wolfsburger ein Los kaufen. Quelle: Britta Schulze

Ab heute gibt’s Lose für den „City Galerie Adventskalender“:

– Die Lose für den „City Galerie Adventskalender“ werden in der WAZ-Geschäftsstelle, Porschestraße 74, und am Info-Stand der City-Galerie für 10 Euro verkauft. WAZ-Abonnenten erhalten in der Geschäftsstelle einen Rabatt von zwei Euro. Die Losnummern sind in den digitalen Adventskalender integriert, der vom 1. bis zum 24. Dezember an die Fassade des Einkaufscenters projiziert wird. Teilnehmer können hochwertige Preise gewinnen und gleichzeitig unterstützen sie den Verein „Wolfsburger Elfen helfen“.

Wolfsburger Weihnachtsmärchen „Die kleine Hexe“:

– Im letzten Jahr fiel das Weihnachtsmärchen pandemie-bedingt aus, in diesem Jahr wird diese schöne Wolfsburger Tradition fortgesetzt: „Die kleine Hexe“ wird bis zum 22. Dezember im Scharoun-Theater aufgeführt. Termine für Vorstellungen finden Sie hier.

Die kleine Hexe: Heute um 10 Uhr feiert das Wolfsburger Weihnachtsmärchen Premiere. Quelle: Scharoun Theater

Realsatire „Schtonk“! auf der Theaterbühne:

Auch für die Erwachsenen hat das Scharoun-Theater einiges zu bieten: Am Montag, 22. November, wird um 19.30 Uhr die Realsatire „Schtonk!“ aufgeführt. Das Stück ist eine köstlich unterhaltsam-ironische Bühnenfassung zum Film über den Jahrhundert-Skandal um die gefälschten Hitler-Tagebücher. Der Skandalreporter Hermann Willié hat sich als neuer Besitzer der Carin II., die dem von ihm hochverehrten NS-Reichsmarschall Hermann Göring gehörte, finanziell übernommen. Auf der Suche nach einer journalistischen Sensation trifft er auf den dubiosen „Kunstmaler“ Prof. Dr. Fritz Knobel, der ihm das scheinbar originale Tagebuch des Führers anbietet.

Veranstaltungen im Kulturzentrum Hallenbad:

Drama, Satire und Dokumentation: Im November gibt es einige interessante und lustige Veranstaltungen im Kulturzentrum Hallenbad statt. Am heutigen Montag läuft das Drama „The Father“. Hier finden Sie das Programm.

Anthony Hopkins als Anthony und Olivia Colman als Anne in einer Szene des Films "The Father". Quelle: Sean Gleason/ dpa

