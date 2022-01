Wolfsburg

Was heute in der Volkswagenstadt wichtig ist und worüber wir Sie als Leser der WAZ auf dem Laufenden halten, verraten wir Ihnen gleich am frühen Morgen. So starten Sie gut informiert in den Tag.

Prozess gegen Brandstifter aus Velpke beginnt:

– Am Braunschweiger Landgericht beginnt am heutigen Mittwoch um 9 Uhr der Prozess gegen einen 26-jährigen aus Mann aus Velpke. Er wurde Ende Juli 2021 von der Polizei gefasst, wenige Stunden nachdem in Wahrstedt ein Tiguan in Flammen aufgegangen war. Über mehrere Monate waren in Velpke immer wieder Fahrzeuge in Brand gesteckt worden. Unter anderem brannte ein Laster in der Industriestraße, ein E-Up am Fichtenweg und ein Lupo auf dem Parkplatz eines Supermarkts.Vorgeworfen wird dem Mann, im Tatzeitraum zwischen dem 18. November 2020 und dem 24. Juli 2021 fünf Fahrzeuge in Brand gesetzt zu haben – zumeist unter dem Einfluss von Alkohol. Die WAZ hält Sie zu diesem Prozess auf dem Laufenden.

Lesen Sie auch:

Fahrzeugbrand in Wahrstedt: Ein Tiguan brannte. Dafür soll ein 26 Jahre alter Velpker verantwortlich sein. Er steht ab heute vor Gericht. Quelle: Feuerwehr Velpke

Wochenmarkt in Fallersleben mit weniger Beschickern:

– Beim Wochenmarkt auf dem Denkmalplatz in Fallersleben am heutigen Mittwoch werden deutlich weniger Beschicker erwartet, darauf sollten sich die Kunden einstellen. Das teilt die Stadt Wolfsburg mit.

In der ersten Januarwoche werden auf dem Brandenburger Platz und in Fallersleben nur wenige Beschicker erwartet. Quelle: Boris Baschin

Scharoun Theater öffnet wieder zum 9. Januar:

– Ob Schauspiel, Musical oder Konzert, Theaterbesuche sind es wert. Ganz besonders im Januar, wenn es draußen nasskalt und trüb ist, lockt das Scharoun Theater nicht nur mit gemütlicher Atmosphäre, sondern auch mit einem vielfältigen Monatsprogramm. Aktuell gilt im Theater die 2G-Regel.

Lesen Sie auch :

Im Scharoun Theater: Das Musical „Kinky Boots“ (links) und „Bernstein Celebration. Quelle: Look // one GmbH / Jon Lehrer Dance Company / Jim Bush/ Klaus Birkner

Das Café Edelhans ist eröffnet:

– Wolfsburg hat ein neues Café: Das Café Edelhans in der Grauhorststraße 48. Leckeres Frühstück, guter Kaffee, frisch gebackener Kuchen und vegane Leckereien. Das alles und noch ein bisschen mehr gibt es seit 2. Januar auf dem Laagberg.

Lesen Sie auch:

Vanessa Schreiber hat das Café „Edelhans“ eröffnet. Quelle: Roland Hermstein

Schokoladen-Werkstatt im Phaeno:

– Im Wolfsburger Wissenschaftsmuseum öffnet die Schokoladen-Werkstatt von 10 bis 18 Uhr. Der Workshop dauert eine Stunde und Gäste finden dabei heraus, was der süßen Köstlichkeit ihren zarten Schmelz verleiht. Teilnehmer können am Ende selbst hergestellte Schokolade mit nach Hause nehmen. Im Phaeno gilt die 2G-plus-Regel – Menschen mit einer Booster-Impfung brauchen keinen negativen Corona-Test vorlegen. Mehr Infos finden Sie hier.

Lesen Sie auch:

Schokoladen-Werkstatt im Phaeno: Nach dem Workshop darf die eigene Schokolade mitgenommen werden. Quelle: Lars Landmann

Corona-Warnstufe 3 gilt in Wolfsburg:

– Seit dem 24. Dezember gilt in Niedersachsen die Warnstufe 3 der niedersächsischen Corona-Verordnung. Sie bringt unter anderem für private Treffen, Diskotheken und Weihnachtsmärkte Einschränkungen. Die aktuellen Corona-Regeln in Wolfsburg können Sie hier nachlesen.

Eltern können Kinder für Impfung anmelden:

– Das Wolfsburger Gesundheitsamt bietet jetzt über das niedersächsische Impfportal Termine im neuen Impfzentrum für Kinder an. Eltern von Fünf- bis Elfjährigen können über das Portal einen Termin vereinbaren und mit ihren Kindern dann zur Impfung ins Klinikum kommen.

Lesen Sie auch:

FFP2-Maskenpflicht im Einzelhandel:

– Im gesamten Einzelhandel gilt eine FFP2-Maskenpflicht. Eine Unterscheidung zwischen Geschäften des täglichen Bedarfs und anderen Einzelhandelsgeschäften gibt es nicht mehr.

– Und auch im Rathaus gilt jetzt eine FFP2-Maskenpflicht.

Lesen Sie auch:

FFP2-Maskenpflicht im Einzelhandel: Gilt nach wie vor auch in Wolfsburg. Quelle: Friso Gentsch

Wolfsburger wählen die Sportler des Jahres:

– Nach der großartigen Resonanz im vergangenen Jahr haben jetzt wieder alle Wolfsburger die Möglichkeit, sich an der Sportler/innen-Wahl des Jahres 2021 zu beteiligen und für ihre Favoriten und der Mannschaft des Jahres online abzustimmen. Trotz der Corona-Pandemie haben dieses Jahr viele Wolfsburger Sportler großartige Leistungen bei den Olympischen Sommerspielen oder bei Welt-, Europa- und Deutschen Meisterschaften erbracht. Eine Stimmabgabe kann hier erfolgen und läuft bis zum 18. Januar.

Lesen Sie auch:

Olympia-Bronzemedaillen-Gewinnerin Giovanna Scoccimarro vom MTV Vorsfelde. Auch sie kann zur Sportlerin des Jahres gekürt werden. Quelle: privat / AP

Es gilt wieder 2G in vielen Wolfsburger Freizeiteinrichtungen:

– Die neue niedersächsische Corona-Verordnung lässt dies zu, wenn gleichzeitig nur 70 Prozent Kapazitäten ausgelastet werden. Wegen der hohen Inzidenz hatte zunächst die 2G-plus-Regel gegolten. Diese Einrichtungen gewähren Besuchern unter 2-G-Bedingungen (geimpft oder getestet mit Nachweis, zusätzliches Testen entfällt) Zutritt:

Planetarium

Kunstmuseum

Phaeno

Theater

Badeland

Cinemaxx-Kino

Delphin-Kino

Metropol-Kino

Auch Behörden haben 2G eingeführt – wie zum Beispiel die Stadtwerke im Nordkopf-Tower. Im Rathaus und den Verwaltungsstellen in den Ortsteilen gilt hingegen gilt 3G. Die Einlasskontrollen für den Publikumsverkehr erfolgen in den Rathäusern A, B und D am jeweiligen Haupteingang. Nebeneingänge sind für den Publikumsverkehr nicht mehr geöffnet.

2G plus hingegen gilt hier:

Autostadt

Hoffmann-von-Fallersleben-Museum

Stadtmuseum

Kunstverein

Lesen Sie auch:

Kunstmuseum Wolfsburg: Hier gilt wieder 2G. Quelle: Marek Kruszewski

Impfungen in der City-Galerie:

– Im Obergeschoss der City-Galerie finden regelmäßig Impfungen statt. Jeweils freitags ist eine Terminbuchung für die darauffolgende Woche über das Landesportal unter impfportal-niedersachsen.de oder unter Tel. 0800 9988 665 möglich. Bei freien Kapazitäten werden zusätzlich täglich von Terminkarten mit Impfzeiträumen für den entsprechenden Tag ausgegeben. Die Ausgabe der Terminkarten beginnt um 9 Uhr. Die Terminkarte ist nicht namensgebunden. Das Impfangebot für Auffrischimpfungen richtet sich nach der aktuellen STIKO-Empfehlung. Eine Auffrischimpfung erfolgt, wenn die Zweitimpfung mindestens fünf Monat zurückliegt.

Lesen Sie auch:

Großer Ansturm: In der City-Galerie warten viele Wolfsburgerinnen und Wolfsburger auf ihre Impfung gegen das Coronavirus. Quelle: Ann Kathrin Wucherpfennig

Auf dem Theaterparkplatz gibt es ein Testzentrum:

– Auf dem Theater-Parkplatz wurde ein Testzentrum eingerichtet. Aus diesem Grund sind die Parkmöglichkeiten dort ab sofort eingeschränkt. Der Betrieb des Testzentrums ist voraussichtlich bis Ende Februar 2022 geplant.

Lesen Sie auch:

Lange Warteschlangen vor dem Corona-Testzentrum in der City-Galerie. Quelle: Britta Schulze

Lessingstraße in Teilen gesperrt:

– Der Fuß- und Fahrradweg sowie die Fahrbahn zwischen Hotel Global Inn und der Seilerstraße werden aktuell saniert und neu gestaltet. Folgende Sperrungen und Umleitungen sind dafür laut Stadt bis zum 30. April 2022 vorgesehen: Der östliche Rad- und Fußweg an der Lessingstraße wird in Fahrtrichtung Heinrich-Nordhoff-Straße gesperrt. Eine Umleitung erfolgt über die Seiler- und Kleiststraße. Außerdem wird die Seilerstraße zur Einbahnstraße in Fahrtrichtung Lessingstraße, so dass das Einfahren von der Lessingstraße in die Seilerstraße nicht möglich sein wird. Die Grundstücke sind weiterhin über Zuwegungen erreichbar und auch die Energie- und Wasserversorgung ist gewährleistet.

Lesen Sie auch:

In der Lessingstraße finden aktuell Bauarbeiten statt, darauf sollten sich Autofahrer einstellen. Quelle: Roland Hermstein

Kulturzentrum Hallenbad hat Betrieb vorübergehend eingestellt:

– Das Kulturzentrum im Schachtweg hat wegen der aktuellen Corona-Lage den Betrieb im Dezember eingestellt – alle Veranstaltungen wurden verschoben oder abgesagt. Wenn es die Situation zulassen sollte, soll es ab Januar wieder Programm geben.

Lesen Sie auch Neuer Nachrichten-Service: So kommt die WAZ direkt auf Ihr Handy

Von der Redaktion