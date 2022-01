Wolfsburg

Was am Mittwoch in Wolfsburg wichtig ist und worüber wir Sie als Leser der WAZ auf dem Laufenden halten, verraten wir Ihnen gleich am frühen Morgen. So starten Sie gut informiert in den Tag.

Art4All im Kunstmuseum:

– Am Mittwoch heißt es wieder Art4ll im Kunstmuseum – von 16 bis 21 Uhr gibt es freien Eintritt und ein besonderes Programm. Zum Thema „Kamera als Waffe? Zwischen Fotojournalismus und Kunstfotografie“ sprechen um 18 Uhr auf der Asta Galerie der renommierte Fotojournalist Prof. Rolf Nobel sowie Barbara Hofmann-Johnson, Direktorin des Museums für Photographie in Braunschweig, gemeinsam mit Direktor Dr. Andreas Beitin. Anlass dazu gibt die derzeitige Ausstellung True Pictures? LaToya Ruby Frazier. Art4All findet in Kooperation mit Volkswagen statt.

Art4All im Kunstmuseum: Es geht um die Fotografien der Künstlerin LaToya Ruby Frazier. Quelle: Roland Hermstein

IFK – Online-Vortrag über China:

– Der Internationale Freundeskreis lädt am Mittwoch von 18 bis 20 Uhr zu einer Online-Veranstaltung zum Thema China ein. Anlass ist die 15-jährige Stadtfreundschaft Wolfsburgs mit der chinesischen Stadt Jiading. Interessierte können bei der Veranstaltung über diesen Link dabei sein.

Wochenmarkt auf dem Rathausplatz und in Fallersleben:

– Am Mittwoch bieten Händler von 8 bis 13 Uhr frisches Obs und Gemüse, Brot und Brötchen, Fleisch und Fisch auf dem Wochenmarkt in Wolfsburg und in Fallersleben an.

Wochenmarkt: Heute auf dem Rathausplatz und in Fallersleben. Quelle: Boris Baschin

Blitzer im Stadtgebiet:

– Achtung Autofahrer: Die Stadt führt vom 24. bis 30. Januar wieder Geschwindigkeitskontrollen durch. Unter anderem sind Messungen in folgenden Straßen geplant: Mecklenburger Straße (Laagberg), Auf der Sonnenwiese (Laagberg), Kurt- Schumacher-Ring (Detmerode) und Röntgenstraße (Klieversberg) geplant.

Die Stadt führt wieder Geschwindigkeitskontrollen durch. Quelle: Boris Baschin

„Große Freiheit“ im Hallenbad-Kulturzentrum:

– Am Mittwoch wird im Hallenbad-Kino der Film „Große Freiheit“ gezeigt. Beginn ist um 20 Uhr, es gilt 2G. Karten gibt es an der Abendkasse.

– Die beiden „Nightwash“-Shows am Mittwoch und Donnerstag sind verschoben worden – Ersatztermine sind der 28. und 29. April.

Trailer zu „Große Freiheit“:

„Große Freiheit“: Drama um einen Homosexuellen hinter Gittern in der Bundesrepublik der 60er. Quelle: Piffl Medien

Schauspiel im Scharoun Theater:

– Das Scharoun Theater Wolfsburg zeigt am Mittwoch um 19.30 Uhr das Jubiläumsprogramm der A-Capella-Gruppe „Maybebop“. Es gilt 2G und FFP2-Maskenpflicht, Karten gibt es nicht an der Abendkasse, sondern nur online hier oder im Theater-Pavillon in der Fuzo.

„Maybebop“ auf YouTube:

Am Mittwoch im Theater Wolfsburg: Das A-Capella-Quartett „Maybebop“. Quelle: Privat

Kunstmuseum Wolfsburg verlängert Ausstellung:

– Zehn Künstlerinnen und Künstler, zehn Kunstwerke: Das Kunstmuseum Wolfsburg verlängert die Ausstellung der Wolfsburger Künstlergruppe 10 KW bis zum 31. Januar. Bis dahin präsentiert die Wolfsburger Künstlergruppe in der Medienlounge ihre in der Ausgabe 2021 des ready4work-Kunstkalenders abgebildeten Werke. Restexemplare der aktuellen Kalenderedition für das Jahr 2022 sind im Museumsshop erhältlich. Die Ausstellung ist während der regulären Öffnungszeiten des Kunstmuseums Wolfsburg zu besichtigen.

Eröffnung der Ausstellung der Wolfsburger Künstlergruppe 10 KW im Kunstmuseum Wolfsburg. Quelle: Matthias Leitzke

Ausstellung im Verein Junge Kunst:

– Die junge Hamburger Künstlerin Karla Zipfel zeigt noch bis zum 11. März im Verein Junge Kunst in der Schillerstraße 23 ein Installations-Setting aus Kunstobjekten und Design-Elementen. Es gilt 2G.

Ausstellung von Karla Zipfel im Verein „Junge Kunst“. Quelle: Boris Baschin

Bauarbeiten in Mörse – Ersatzhaltestelle eingerichtet:

– Noch bis voraussichtlich Montag, 7. Februar, werden Bauarbeiten in der Hattorfer Straße in Mörse durchgeführt. Deswegen ist die Haltestelle „Mörse“ beidseitig nicht anfahrbar. Die Ersatzhaltestellen werden rund 120 Meter in Richtung der Haltstelle Mörse, Hattorfer Straße, eingerichtet. Von den Änderungen sind die WVG-Linien 203, 204, 211, 212, 224 und 263 betroffen.

Bauarbeiten in der Dieselstraße/ Borsigstraße:

– Noch bis voraussichtlich Samstag, 7. Mai, werden Bauarbeiten der LSW in der Dieselstraße/Borsigstraße durchgeführt. Die Haltestelle „Berufsschule II“ kann beidseitig nicht angefahren werden. Fahrgäste werden gebeten, ersatzweise die Haltestelle „Borsigstraße“ zu nutzen. Von den Änderungen ist die WVG-Linie 212 betroffen.

Achtung Baustelle: In der Dieselstraße/ Borsigstraße arbeitet aktuell die LSW. Quelle: Jan Woitas

Hattorfer Straße halbseitig gesperrt

– Die Hattorfer Straße in Mörse ist in Höhe der Hausnummer 13 bis voraussichtlich 4. Februar halbseitig gesperrt. Der Verkehr wird durch eine Engstellensignalisierung geregelt. Grund für die Arbeiten ist die Herstellung einer Grundstückszufahrt.

Lessingstraße in Teilen gesperrt:

– Der Fuß- und Fahrradweg sowie die Fahrbahn zwischen Hotel Global Inn und der Seilerstraße werden aktuell saniert und neu gestaltet. Folgende Sperrungen und Umleitungen sind dafür laut Stadt bis zum 30. April vorgesehen: Der östliche Rad- und Fußweg an der Lessingstraße wird in Fahrtrichtung Heinrich-Nordhoff-Straße gesperrt. Eine Umleitung erfolgt über die Seiler- und Kleiststraße. Außerdem wird die Seilerstraße zur Einbahnstraße in Fahrtrichtung Lessingstraße, so dass das Einfahren von der Lessingstraße in die Seilerstraße nicht möglich sein wird. Die Grundstücke sind weiterhin über Zuwegungen erreichbar und auch die Energie- und Wasserversorgung ist gewährleistet.

In der Lessingstraße finden aktuell Bauarbeiten statt, darauf sollten sich Autofahrer einstellen. Quelle: Roland Hermstein

Badeland – es gilt wieder 2G plus:

– Infolge sehr hoher Corona-Inzidenzen ist das Badeland Wolfsburg zur 2G-plus-Regel zurückgekehrt. Das heißt, Gäste müssen neben einem Geimpften- oder Genesenen-Nachweis auch einen negativen Corona-Test vorlegen. Das Testzentrum direkt vor dem BadeLand passt seine Öffnungszeiten an: montags bis sonntags von 10 bis 20 Uhr. Den Gästen wird empfohlen, die ePassGo-App zu installieren. Im Foyer dürfen sich dann nur noch maximal 30 Gäste im Wartebereich vor den Kassen aufhalten.

Badeland: Es gilt die 2Gplus-Regel. Quelle: Britta Schulze

Impfangebot für Kinder im VfL-Fanhaus:

– Es gibt ein neues Impfangebot der Stadt Wolfsburg für fünf- bis elfjährige Kinder im VfL-Fanhaus im Allerpark. Die Termine sind über das Impfportal des Landes Niedersachsen buchbar. Erstimpfungen sind an der VW-Arena am 26. Januar sowie am 2. Februar, jeweils von 10 bis 18 Uhr, möglich. Weitere Termine will die Verwaltung Ende Januar zur Verfügung stellen.

Kinder von fünf bis elf Jahren werden im VfL-Fanhaus geimpft. Quelle: Nancy Heusel

Volkswagen impft auch Angehörige:

– Ab sofort können auch wieder die nahen Angehörigen von Beschäftigten gegen Covid-19 immunisiert werden. Dabei bietet das Gesundheitswesen die Impfstoffe Biontech und Moderna an – je nach Alter und Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko).

Absatz bei Volkswagen:. Quelle: Lars Landmann

Verschärfte Zutrittsregeln am Klinikum:

– Im Klinikum Wolfsburg gelten angesichts der hochansteckenden Omikron-Variante angepasste Zutrittsregeln. Alle Patienten, die im Klinikum rein ambulant behandelt oder untersucht werden, müssen am Haupteingang einen aktuellen negativen Covid-19-Test vorzeigen. Diese Regelung gilt unabhängig des Impf- und Genesenen-Status und zusätzlich für alle Kinder, auch wenn diese jünger als sechs Jahre alt sind.

Angespannte Lage im Wolfsburger Klinikum: Es fehlt Personal

Das Klinikum Wolfsburg verschärft die Zutrittsregeln: Alle Patienten, die ambulant behandelt werden, müssen einen Corona-Test vorzeigen. Quelle: Britta Schulze

FFP2-Maskenpflicht im Einzelhandel:

– Im gesamten Einzelhandel gilt eine FFP2-Maskenpflicht. Eine Unterscheidung zwischen Geschäften des täglichen Bedarfs und anderen Einzelhandelsgeschäften gibt es nicht mehr.

– Und auch im Rathaus gilt jetzt eine FFP2-Maskenpflicht.

FFP2-Maskenpflicht im Einzelhandel: Gilt nach wie vor auch in Wolfsburg. Quelle: Friso Gentsch

Impfungen in der City-Galerie:

– Im Obergeschoss der City-Galerie finden regelmäßig Impfungen statt. Jeweils freitags ist eine Terminbuchung für die darauffolgende Woche über das Landesportal unter impfportal-niedersachsen.de oder unter Tel. 0800 9988 665 möglich. Bei freien Kapazitäten werden zusätzlich täglich von Terminkarten mit Impfzeiträumen für den entsprechenden Tag ausgegeben. Die Ausgabe der Terminkarten beginnt um 9 Uhr. Die Terminkarte ist nicht namensgebunden. Das Impfangebot für Auffrischimpfungen richtet sich nach der aktuellen STIKO-Empfehlung.

Großer Ansturm: In der City-Galerie warten viele Wolfsburgerinnen und Wolfsburger auf ihre Impfung gegen das Coronavirus. Quelle: Ann Kathrin Wucherpfennig

Von der Redaktion