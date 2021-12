Wolfsburg

Was heute in der Volkswagenstadt wichtig ist und worüber wir Sie als Leser der WAZ auf dem Laufenden halten, verraten wir Ihnen gleich am frühen Morgen. So starten Sie gut informiert in den Tag.

Ratssitzung im CongressPark – es gilt 3G:

– Der Rat der Stadt trifft sich heute um 16 Uhr im Congresspark. Dafür gilt die 3G-Regelung, also der Zutritt nur für geimpfte, genesene oder negativ getestete Personen. Die Sitzung ist auch live im Internet unter mein.wolfsburg.de/ratssitzung verfolgbar. Zu Beginn werden langjährige Ratsmitglieder geehrt. Außerdem erhält Wilfried Andacht die Stadtplakette in Gold und die Ehrenbezeichnung „Stadtältester“. Nach der Einwohnerfragestunde beschäftigt sich das Gremium dann unter anderem mit einer Vorlage zum Thema Umsetzungskonzept zum Förderprogramm „Modellprojekte Smart Cities“, der Erweiterung der Integrierten Regionalleitstelle Wolfsburg-Helmstedt um eine Redundanzleitstelle sowie einer Objektvorlage für einen Mobilbau an der Grundschule Schunterwiesen am Standort Hattorf.

Zudem legt Oberbürgermeister Dennis Weilmann dem Rat eine Resolution vor, die die Transformation des Stammsitzes der Volkswagen AG und damit auch der Stadt Wolfsburg zum Inhalt hat.

Lesen Sie auch:

Der Rat der Stadt Wolfsburg tagt heute wie schon bei der konstituierenden Sitzung Anfang November im Spiegelsaal des Wolfsburger CongressParks. Quelle: Roland Hermstein

Ansprechbar – Dialog mit OB Weilmann in Fallersleben:

– Der Oberbürgermeister der Stadt Wolfsburg lädt alle zum neuen Format „ansprechbar“ ein. Heute wird Dennis Weilmann von 10.30 bis 12.30 Uhr auf dem Denkmalplatz in Fallersleben am Rande des Wochenmarktes zu finden sein. „Der Kontakt zu den Bürgerinnen und Bürgern ist mir sehr wichtig. Auch in diesen Zeiten möchte ich ansprechbar sein und den Wolfsburgerinnen und Wolfsburgern das persönliche Gespräche anbieten“, so Weilmann.

Lesen Sie auch:

Oberbürgermeister Dennis Weilmann: Heute startet sein neues Format „ansprechbar“ in Fallersleben. Quelle: Boris Baschin

FFP2-Maskenpflicht im Einzelhandel:

– Seit Dienstag gilt im gesamten Einzelhandel eine FFP2-Maskenpflicht. Eine Unterscheidung zwischen Geschäften des täglichen Bedarfs und anderen Einzelhandelsgeschäften gibt es nicht mehr. Vergangene Woche war die 2G-Regel im niedersächsischen Einzelhandel gekippt worden.

Lesen Sie auch:

Passanten mit Einkaufstüten in der Porschestraße: Der große Run auf die Geschäfte in Wolfsburg blieb am Samstag trotz der gekippten 2G-Regelung aus. Quelle: Britta Schulze

Werk-Stadt-Schloss – Ausstellung im Stadtmuseum:

– Die Ergebnisse des diesjährigen Kunstprojekts Werk-Stadt-Schloss der Kreativwerkstätten im M2K sind von Dienstag, 21. Dezember, bis zum 16. Januar 2022 auf der Sonderausstellungsfläche im Stadtmuseum zu sehen. Im jährlichen Projekt hat sich in diesem Jahr vieles verändert. Zu einer ungewohnten Zeit, an einem außergewöhnlichen Ort und in veränderter Form fand es im November in weitläufigem Atelierareal an der frischen Luft statt. Unter der Leitung des Bildhauers Rainer Scheer und der Kunstpädagogin Birgit Fabian suchten die 13 Mitwirkenden der Oskar-Kämmer-Schule, der Neuland Wohnungsbaugesellschaft und von Schnellecke Logistics Antworten auf das Thema „Alles anders“ und meißelten ihre Ideen in Stein.

Lesen Sie auch:

Es gilt wieder 2G in vielen Wolfsburger Freizeiteinrichtungen:

– Die neue niedersächsische Corona-Verordnung lässt dies zu, wenn gleichzeitig nur 70 Prozent Kapazitäten ausgelastet werden. Wegen der hohen Inzidenz galt noch vor einigen Tagen die 2G-plus-Regel. Diese Einrichtungen gewähren Besuchern unter 2-G-Bedingungen (geimpft oder getestet mit Nachweis, zusätzliches Testen entfällt) Zutritt:

Planetarium

Kunstmuseum

Theater

Badeland

Cinemaxx-Kino

Auch Behörden haben 2G eingeführt – wie zum Beispiel die Stadtwerke im Nordkopf-Tower. Im Rathaus und den Verwaltungsstellen in den Ortsteilen gilt hingegen gilt 3G. Die Einlasskontrollen für den Publikumsverkehr erfolgen in den Rathäusern A, B und D am jeweiligen Haupteingang. Nebeneingänge sind für den Publikumsverkehr nicht mehr geöffnet.

2G plus gilt weiterhin im Phaeno, in den Städtischen Museen des MK2 und in der Autostadt.

Lesen Sie auch:

Kunstmuseum Wolfsburg: Hier gilt wieder 2G. Quelle: Marek Kruszewski

Neuhaus – Haltestellen werden nicht angefahren:

– Die WVG informiert, dass ab sofort bis voraussichtlich Donnerstag, 23. Dezember , die Haltestellen „Am Seeteich“ und „Thingplatz“ in Neuhaus von der Linie 204 und einigen Schulfahrten der Linien 203 und 216 nicht angefahren werden. Der Grund sind Bauarbeiten an der Wasserversorgung. Alternativ können die Fahrgäste an der Haltstelle Burg ein- und aussteigen. Von der Maßnahme sind die WVG-Linien 203, 204 und 216 betroffen.

Impfungen in der City-Galerie:

– Im Obergeschoss der City-Galerie finden regelmäßig Impfungen statt. In der Woche vor und nach Weihnachten gelten dafür andere Termine als üblich: Von Montag bis Donnerstag, 20. bis 23. Dezember, wird jeweils von 9 bis 19 Uhr geimpft, leicht geänderte Uhrzeiten gelten für die Impftermine von Montag bis Donnerstag, 27. bis 30. Dezember, dann wird von 9 bis 16 Uhr gepikst.

Jeweils freitags ist eine Terminbuchung für die darauffolgende Woche über das Landesportal unter impfportal-niedersachsen.de oder unter Tel. 0800 9988 665 möglich. Bei freien Kapazitäten werden zusätzlich täglich von Terminkarten mit Impfzeiträumen für den entsprechenden Tag ausgegeben. Die Ausgabe der Terminkarten beginnt um 9 Uhr. Die Terminkarte ist nicht namensgebunden. Das Impfangebot für Auffrischimpfungen richtet sich nach der aktuellen STIKO-Empfehlung. Eine Auffrischimpfung erfolgt, wenn die Zweitimpfung mindestens fünf Monat zurückliegt.

Lesen Sie auch:

Großer Ansturm: In der City-Galerie warten viele Wolfsburgerinnen und Wolfsburger auf ihre Impfung gegen das Coronavirus. Quelle: Ann Kathrin Wucherpfennig

Auf dem Theaterparkplatz gibt es jetzt ein Testzentrum:

– Auf dem Theater-Parkplatz wurde ein Testzentrum eingerichtet. Aus diesem Grund sind die Parkmöglichkeiten dort ab sofort eingeschränkt. Der Betrieb des Testzentrums ist voraussichtlich bis Ende Februar 2022 geplant.

Lesen Sie auch:

Lange Warteschlangen vor dem Corona-Testzentrum in der City-Galerie. Quelle: Britta Schulze

Lessingstraße in Teilen gesperrt:

– Der Fuß- und Fahrradweg sowie die Fahrbahn zwischen Hotel Global Inn und der Seilerstraße werden aktuell saniert und neu gestaltet. Folgende Sperrungen und Umleitungen sind dafür laut Stadt bis zum 30. April 2022 vorgesehen: Der östliche Rad- und Fußweg an der Lessingstraße wird in Fahrtrichtung Heinrich-Nordhoff-Straße gesperrt. Eine Umleitung erfolgt über die Seiler- und Kleiststraße. Außerdem wird die Seilerstraße zur Einbahnstraße in Fahrtrichtung Lessingstraße, so dass das Einfahren von der Lessingstraße in die Seilerstraße nicht möglich sein wird. Die Grundstücke sind weiterhin über Zuwegungen erreichbar und auch die Energie- und Wasserversorgung ist gewährleistet.

Lesen Sie auch:

In der Lessingstraße finden aktuell Bauarbeiten statt, darauf sollten sich Autofahrer einstellen. Quelle: Roland Hermstein

Fallersleben – Haltestelle am Hofekamp gesperrt:

– Die am Hofekamp in Fallersleben liegende Bushaltestelle musste wegen Fahrbahnabsackungen und Bordsteinhochstellungen kurzfristig gesperrt werden, das teilt die Stadt Wolfsburg mit. Während der Bauarbeiten wird diese Haltestelle nicht bedient und die Linie fährt ihren Weg mit einer Ersatzhaltestelle. Die notwendigen anstehenden Arbeiten sind derzeit mit geringfügigen verkehrlichen Einschränkungen verbunden. Auf dem Teilabschnitt werden der alte Kanal und die Fahrbahn untersucht und müssen möglicherweise erneuert werden. Für die entsprechenden Untersuchungsarbeiten bleibt die Haltestelle zunächst bis Jahresende gesperrt.

LSW-Bauarbeiten in der Nordsteimker Straße:

– Noch bis Ende Dezember finden in der Nordsteimker Straße Arbeiten der LSW statt. Deshalb kann die Haltestelle „Emmausheim“ in Fahrtrichtung Stadtwerke aktuell nicht angefahren werden. Eine Ersatzhaltestelle wurde in der Straße „Unter den Eichen“ eingerichtet, diese wird von den KVG-Linien 360 und 383 nicht bedient.

Weihnachtsmarkt in der Autostadt:

– In der Autostadt läuft der „Wintermarkt“ mit Weihnachtsbuden, Rodeln und Schlittschuhbahn. Die Eislauffläche hat täglich von 10 bis 22 Uhr geöffnet, um 17 Uhr gibt es täglich eine Eis-Disco und der Wintermarkt hat heute von 12 bis 22 Uhr geöffnet. Ab 23. Dezember wird er geschlossen und abgebaut – wegen der ab 24. Dezember gültigen Warnstufe 3 in Niedersachsen. Es gilt 2G plus.

Das macht Spaß: Winter im Autostadt-Park. Quelle: Roland Hermstein

Lesen Sie auch:

Weihnachtsmärchen im Scharoun Theater:

– Im letzten Jahr fiel das Weihnachtsmärchen Pandemie-bedingt aus, in diesem Jahr wird diese schöne Wolfsburger Tradition fortgesetzt: „Die kleine Hexe“ wird bis zum 22. Dezember im Scharoun-Theater aufgeführt. Alle Termine für Vorstellungen finden Sie hier. Es gilt 2G. Seit Montag gibt es auch eine Corona-Teststation direkt vor dem Theater.

Lesen Sie auch:

Die kleine Hexe: Das Weihnachtsmärchen ist im Scharoun Theater zu sehen. Quelle: Roland Hermstein

Kulturzentrum Hallenbad stellt Betrieb vorübergehend ein:

– Das Kulturzentrum im Schachtweg hat wegen der aktuellen Corona-Lage den Betrieb im Dezember eingestellt – alle Veranstaltungen wurden verschoben oder abgesagt. Wenn es die Situation zulassen sollte, wird es ab Januar wieder Programm geben.

Lesen Sie auch Neuer Nachrichten-Service: So kommt die WAZ direkt auf Ihr Handy

Von der Redaktion